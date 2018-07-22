Официально. Озил завершил карьеру в сборной Германии из-за расизма

«С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я решил больше не играть за сборную Германии.



Я чувствую расистское и несправедливое отношение. Я носил футболку сборной с гордостью и радостью, но сейчас это не так.



Мне было очень трудно принять это решение. Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии.



Но когда высокопоставленные чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду, то меня это не устраивает.



Это не та причина, по которой я играю в футбол. И я не буду сидеть и терпеть это. Расизм не может быть приемлемым».

Атакующий полузащитник «Арсенала»объявил о завершении карьеры в сборной Германии. В своемхавбек объяснил, что не хочет сталкиваться с расизмом из-за своего турецкого происхождения:Отметим, что Озил получил значительную дозу критики после совместной фотографии с президентом Турции. Позже болельщики видели в полузащитнике одну из причин провала на чемпионата мира.В течение своей международной карьеры Озил выигрывал бронзовую и золотую медали чемпионата мира, а также становился третьим на Евро-2012 и выходил в полуфинал Евро-2016.Напомним, Озил вступил в перепалку с болельщиком сборной Германии после вылета из мундиаля.