CS:GO. NiP стали победителями Europe Minor Championship — London 2018 (фото)

Командастала победителем турнира, который проходил с 19 по 22 июля в Великобритании. В гранд-финале соревнования Forest и компания обыгралисо счетом 2:0, обеспечив себе. Отметим, что оба финалиста получили слоты на FACEIT Major: London 2018 New Challenger.1 место- $30,000 + слот на FACEIT Major: London 2018 New Challenger2 место:- $15,000 + слот на FACEIT Major: London 2018 New Challenger3 место:- $5,0004 место: