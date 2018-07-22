Международный кубок чемпионов. «Ливерпуль» - «Боруссия» Д. Видео трансляция прямо сейчас (видео)
В воскресенье, 22 июля, состоится третий матч традиционного предсезонного турнира лучших клубов мира – Международного кубка чемпионов-2018. В этот день встретятся «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».
Начало игры – в 23:00 по киевскому времени. За ходом матча можно будет следить в плеере в этой новости.
Для «Дортмунда» эта игра станет уже второй на турнире – два дня назад «шмели» с минимальным преимуществом обыграли «Манчестер Сити». «Ливерпуль» проведет свой стартовый матч Международного кубка чемпионов-2018.
Похожие новости
Популярные новости