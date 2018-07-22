Международный кубок чемпионов. «Ливерпуль» - «Боруссия» Д. Видео трансляция прямо сейчас (видео)

В воскресенье, 22 июля, состоится третий матч традиционного предсезонного турнира лучших клубов мира – Международного кубка чемпионов-2018. В этот день встретятся «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».Для «Дортмунда» эта игра станет уже второй на турнире – два дня назад «шмели» с минимальным преимуществом обыграли «Манчестер Сити». «Ливерпуль» проведет свой стартовый матч Международного кубка чемпионов-2018.