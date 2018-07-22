Полуфиналист Roland Garros-2018 выиграл второй турнир ATP в сезоне

27-я ракетка мирастал победителем грунтового турнира серии ATP 250 в хорватском Умаге, в финале обыграв 72-го номера мирового рейтинга аргентинцасо счетом 6:2, 7:6 (4).Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Чеккинато сделал 6 эйсов, 3 брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Пельи 2 подачи навылет, 1 из 8 реализованный брейк-поинт и 2 ошибки при вводе мяча в игру.Чеккинато выиграл второй турнир ATP в карьере и второй – в этом сезоне. Первый титул итальянец завоевал в апреле на соревнованиях в Будапеште.Благодаря этой победе Чеккинато поднимется на пять мест в рейтинге ATP и будет занимать 22-е место, которое станет его новым личным рекордом.Главным успехом итальянца в карьере остается полуфинал Roland Garros, до которого он дошел в этом сезоне.На этой неделе также проходили еще два турнира АТР: в шведском Бостаде победил итальянец, в Ньюпорте победу праздновал американец