Гассиев – после боя с Усиком: «Друзья, извините за то, что все получилось именно так» (фото)

Дорогие друзья! Все, кто поддерживал меня, кто верил в меня, кто провёл вчерашний вечер на арене «Олимпийского» или у экранов. Спасибо вам за поддержку и извините за то, что все получилось именно так. Не буду говорить много, поскольку это может быть похоже на оправдания, а этого я очень не люблю. Наверное, этот шаг назад был мне нужен и надеюсь, что он станет началом нового пути. Путь к мечте будет продолжен! Обнимаю вас! Dear friends and everyone who supported me at the arena and at home. Thank you for your support. I'm sorry for the result. I don't want to make any excuses because I don't like it. Probably I needed this setback to make a new beginning. My way to dreams to be continued!

