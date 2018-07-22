Гассиев – после боя с Усиком: «Друзья, извините за то, что все получилось именно так» (фото)

«Дорогие друзья! Все, кто поддерживал меня, кто верил в меня, кто провел вчерашний вечер на арене «Олимпийского» или у экранов. Спасибо вам за поддержку и извините за то, что все получилось именно так. Не буду говорить много, поскольку это может быть похоже на оправдания, а этого я очень не люблю.



Наверное, этот шаг назад был мне нужен и надеюсь, что он станет началом нового пути. Путь к мечте будет продолжен! Обнимаю вас!»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе(26-1, 19 КО) обратился к своим болельщикам после поражения от(15-0, 11 КО) в финале WBSS. В своемроссиянин извинился перед фанатами:Напомним, тренер Гассиева раскритиковал своего подопечного после боя с Усиком.