Роскошный ассист из Второй лиги, после которого вы узнаете, что такое «Калуш» (видео)
Полузащитник клуба «Калуш» Валерий Кучеров отдал роскошную голевую передачу во время матча против «Миная» в первом туре Второй лиги.
В поединке новичков ПФЛ победу «Калушу» принес мяч, забитый на третьей минуте встречи Владиславом Танчиным, но еще больше болельщикам запомниться передача Кучерова от центральной линии поля:
Отметим, что в прошлом сезоне Кучеров выступал за «Арсенал», с которым выиграл Первую лигу, но покинул команду в межсезонье.
Напомним, каждый клуб Второй лиги заплатил 96 тысяч гривен за участие в чемпионате Украины.
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