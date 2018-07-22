Роскошный ассист из Второй лиги, после которого вы узнаете, что такое «Калуш» (видео)

Полузащитник клуба «Калуш»отдал роскошную голевую передачу во время матча против «Миная» в первом туре Второй лиги.В поединке новичков ПФЛ победу «Калушу» принес мяч, забитый на третьей минуте встречи, но еще больше болельщикам запомниться передача Кучерова от центральной линии поля:Отметим, что в прошлом сезоне Кучеров выступал за «Арсенал», с которым выиграл Первую лигу, но покинул команду в межсезонье.Напомним, каждый клуб Второй лиги заплатил 96 тысяч гривен за участие в чемпионате Украины.