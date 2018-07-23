Литовченко отбил пенальти и спас для «Черноморца» победу в первом матче сезона (видео)

- «Олимпик» 2:1Рыжук 9, Татаров 65 - Дегтярев, 69Литовченко — Ярмоленко, Рижук, Грачев, Трубочкин — Савченко, Смирнов — Чорний (Шторгин, 90+4), Леонов (Карноза, 76), Татарков (Семенив, 89) — Диденко.Крынский, — Зубейко, Гришко, Мелинишин, Немчанинов — Вакуленко, Кольцов — Ксенз (Г. Пасич, 75), Сондей (Беленький, 67), Балашов — Загорулько (Дегтярев, 56).Смирнов, Леонов, Ярмоленко — Вакуленко, Мелинишин.Одесский «Черноморец» выиграл свой стартовый матч сезона УПЛ. В домашнем поединке подопечные Ангела Червенкова победили донецкий «Олимпик».Хозяева повели в счете после голов, однако точный ударсократил отставание гостей до минимального.Донецкий клуб мог и сравнивать счет в концовке, однаконе реализовал пенальти на 84-й минуте - спас одесситов, который присоединился к команде летом.«Моряки» начинают новый футбольный год с победы - 2:1.