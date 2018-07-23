Литовченко отбил пенальти и спас для «Черноморца» победу в первом матче сезона (видео)
УПЛ. 1-й тур
«Черноморец» - «Олимпик» 2:1
Голы: Рыжук 9, Татаров 65 - Дегтярев, 69
«Черноморец»: Литовченко — Ярмоленко, Рижук, Грачев, Трубочкин — Савченко, Смирнов — Чорний (Шторгин, 90+4), Леонов (Карноза, 76), Татарков (Семенив, 89) — Диденко.
«Олимпик»: Крынский, — Зубейко, Гришко, Мелинишин, Немчанинов — Вакуленко, Кольцов — Ксенз (Г. Пасич, 75), Сондей (Беленький, 67), Балашов — Загорулько (Дегтярев, 56).
Предупреждения: Смирнов, Леонов, Ярмоленко — Вакуленко, Мелинишин.
На 84-ой минуте Балашов не забил пенальти (вратарь).
Одесский «Черноморец» выиграл свой стартовый матч сезона УПЛ. В домашнем поединке подопечные Ангела Червенкова победили донецкий «Олимпик».
Хозяева повели в счете после голов Дмитрия Рижука и Никиты Татаркова, однако точный удар Максима Дегтярева сократил отставание гостей до минимального.
Донецкий клуб мог и сравнивать счет в концовке, однако Виталий Балашов не реализовал пенальти на 84-й минуте - спас одесситов Сергей Литовченко, который присоединился к команде летом.
«Моряки» начинают новый футбольный год с победы - 2:1.
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