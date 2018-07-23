Юлиус Шуплер прибыл в Дружковку и приступил к работе с «Донбассом» (видео)

« - В городе обстановка нормальная. Я был удивлен ледовой ареной – здание выглядит очень хорошо. Обошли вокруг, осмотрели внутри – все новое. Конечно, арена небольшая, хотелось бы больше трибун, чтобы зрители приходили и наслаждалась хоккеем. Всегда можно удачно сыграть на маленькой арене, и потом после победы, подняв уровень мастерства ребят, можно играть и на больших аренах. Именно к этому мы и будем стремиться: выполнять не только задачи клуба, но и растить ребят, чтобы они двигались вперед. Условия скромные, но мне понравились.



Об игроках скажу, что видна искренность в глазах, видно, что они молоды и полны сил, поэтому в первый день мне все нравится.



У нас будет подготовительный втягивающий этап «на земле». Посмотрим насколько ребята индивидуально готовились к старту сезона. Затем медосмотр. Основная подготовка – это комбинация ледовых тренировок и «земли». 27 июля уже выйдем на лед. Затем ежедневные двухразовые тренировки: утром по группам, вечером – общая. В конце модуля проведем двусторонние встречи. По окончанию цикла отправимся в Беларусь».

В понедельник, 23 июля, донецкийначал подготовку к новому хоккейному сезону-2018/2019. Состоялось собрание команды и тренерского штаба.Главный тренер дончан словакприбыл в Дружковку и поделился с пресс-службой клуба первыми впечатлениями о городе, а также рассказал о планах подготовки команды:Напомним, что «Донбасс» выступит в Кубке Салея.