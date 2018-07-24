Гвоздик: «У Гассиева и близко шансов не было, бой с Усиком в одну калитку»

«Великолепно, у Гассиева никаких шансов вообще близко не было. В одну калитку бой.



Честно, я переживал, может быть, в первых двух раундах. Когда еще была какая-то непонятка, боксеры не включились, но потом все стало ясно. Вопрос был только в том, сможет ли Мурат попасть, а после пятого раунда, мне кажется, он начал подуставать, сбавлять обороты и потом стало все ясно.



Саша продемонстрировал, что был в своей лучшей форме».

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе(15-0, 12 КО) заявил, что(15-0, 11 КО) заставил его попереживать только в ранних раундах боя против(26-1, 19 КО). Слова украинца прозвучали в видеоНапомним, Усик заявил, что лучше знает, какой силы удар у Гвоздика, нежели у Гассиева.