Гвоздик: «У Гассиева и близко шансов не было, бой с Усиком в одну калитку»
Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) заявил, что Александр Усик (15-0, 11 КО) заставил его попереживать только в ранних раундах боя против Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Слова украинца прозвучали в видео на Youtube-канале Большой куш:
«Великолепно, у Гассиева никаких шансов вообще близко не было. В одну калитку бой.
Честно, я переживал, может быть, в первых двух раундах. Когда еще была какая-то непонятка, боксеры не включились, но потом все стало ясно. Вопрос был только в том, сможет ли Мурат попасть, а после пятого раунда, мне кажется, он начал подуставать, сбавлять обороты и потом стало все ясно.
Саша продемонстрировал, что был в своей лучшей форме».
Честно, я переживал, может быть, в первых двух раундах. Когда еще была какая-то непонятка, боксеры не включились, но потом все стало ясно. Вопрос был только в том, сможет ли Мурат попасть, а после пятого раунда, мне кажется, он начал подуставать, сбавлять обороты и потом стало все ясно.
Саша продемонстрировал, что был в своей лучшей форме».
Напомним, Усик заявил, что лучше знает, какой силы удар у Гвоздика, нежели у Гассиева.
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