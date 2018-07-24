Усик ответил на вопрос сильно ли бьет Гассиев

Нет, это у меня в голове уже заиграла музычка. Ну, кураж пошел, да.

Слушай, я не знаю. Ну да хорошо, он жесткий парень. Один раз в четвертом раунде я пропустил. Было такое вкл/выкл. И у меня такая мысль была: «О, ничего себе, держу!» Но, думаю, не надо повторять. Но не прямо так по сумасшедшему. Ну, плюс, 10-унцевые перчатки. Александр Гвоздик меня на спаррингах так трепал, что…

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе(15-0, 11 КО) заявил, что не успел в достаточной мере опробовать на силу удар(26-1, 19 КО) во время финала WBSS. Об этом он рассказал в видео наНапомним,после каждого раунда делал установки Александру Усику.