Финская волейболистка обвинила российских студентов в попытке изнасилования

«Российские спортсмены неоднократно домогались к финским, это происходило в течение нескольких дней. Тренер российской команды подошёл к финке и схватил её сзади, но ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсмены обращались за помощью. Позже российский спортсмен подошёл к финской девушке и попытался её изнасиловать. Финская сторона вызвала полицию, однако полицейские не нашли состава преступления и уехали».

Представитель финской делегации на Европейских университетских играх в Коимбре (Португалия)заявил, что российские волейболисты приставали и пытались изнасиловать волейболисток из его страны. Слова финна приводитОтметим, что организаторы соревнований отказались накладывать санкции на российскую делегацию из-за того, что, по их информации, финские девушки на время инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения после похода в клуб.Интересно, что России на соревнованиях представлена командой Дагестанского государственного университета.Напомним, шведский клуб уволил тренера за расистские высказывания в соцсетях.