Валерий Бондарь: «Сборная Турции была самой непредсказуемой командой группы»
Защитник сборной Украины U-19 и «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал каналу «Футбол 1» победу над Турцией (1:0) на Евро-2018.
«Перед началом турнира тренеры нам говорили, что сборная Турции является самой непредсказуемой командой группы.
Очень трудно было с ними играть, ведь в отличие от Франции и Англии эта команда была темной лошадкой.
Мы отходили на свою половину, чтоб играть на контратаках, используя своих скоростных нападающих. Также при возможности хотели контролировать мяч».
Очень трудно было с ними играть, ведь в отличие от Франции и Англии эта команда была темной лошадкой.
Мы отходили на свою половину, чтоб играть на контратаках, используя своих скоростных нападающих. Также при возможности хотели контролировать мяч».
Ранее игру со сборной Турции прокомментировал полузащитник Алексей Хахлев-младший и главный тренер команды Александр Петраков.
Похожие новости
Популярные новости