Валерий Бондарь: «Сборная Турции была самой непредсказуемой командой группы»

«Перед началом турнира тренеры нам говорили, что сборная Турции является самой непредсказуемой командой группы.



Очень трудно было с ними играть, ведь в отличие от Франции и Англии эта команда была темной лошадкой.



Мы отходили на свою половину, чтоб играть на контратаках, используя своих скоростных нападающих. Также при возможности хотели контролировать мяч».

Защитник сборной Украины U-19 и «Шахтера»победу над Турцией (1:0) на Евро-2018.Ранее игру со сборной Турции прокомментировал полузащитники главный тренер команды