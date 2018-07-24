«Куражим, куражим, Санечка». Что говорил Анатолий Ломаченко Усику во время финала WBSS (видео)

«Выжидай, когда он бросится, твоя задача – поймать на противоходе».

«Потянул – покачал. У тебя получается, ты смещаешься, когда он пробивает боковой. Впереди держи ручки, не распрямляйся».

«Все хорошо – он устал. Смотри, он бросается глупо. Потянул – покачал. Смещение, когда ты смещаешься, его левая неопасная».

«Ты не расслабляйся, твоя задача – набирать очки».

«Он ничего не может сделать. Он сильно атакует, да, там получилось, но ты нарушил. Удара нет от него. Ты должен быть свежее. Еще одно – делай повторные атаки».

«Смотри очень внимательно начало и последние 10 секунд. Слышишь, повторные атаки, Санечка, проваливай его».

«Повнимательней. Не надо показывать, что ниже пояса ударили – это не твоя вина. Никто не будет жалеть, никто не будет давать. Надо растянуть, он должен быть в воздух, подставляться не надо».

«Аккуратнее. О чем мы говорили? Твоя работа – три. Видишь, что он возле тебя бьет один-два удара максимум. Тут нужно поймать, когда он уже пробил».

«Почему ты не закручиваешь группировку вправо, Санечка? Группировка вправо, развернулся, блокируй верх. Видишь, он обезоружен стоит, до конца докрути не ввязывайся. На серединочке, руки перед собой. Все хорошо, чуть дальше. Он уже подсаживается. Самое главное – ты начинаешь его тревожить. Повторные атаки и он уже ничего не понимает. Куражим, куражим, Санечка».

«Полная концентрация, полная концентрация. Вспомни 15 раундов. Погнал».

Украинский тяжеловес(15-0, 11 КО) стал абсолютным чемпионом мира после финального боя WBSS против(26-1, 19 КО). Но боксеру было бы сложно сделать это безв углу ринга. Что подсказывал тренер Усику во время боя?В результате, Усик выиграл 11 из 12 раундов по судейским запискам и стал первым в истории обладателем трофея Мохаммеда Али.Напомним, Усик признался, что хотел бы видеть Ломаченко-старшего своим тренером.