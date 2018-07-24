«Куражим, куражим, Санечка». Что говорил Анатолий Ломаченко Усику во время финала WBSS (видео)
Украинский тяжеловес Александр Усик (15-0, 11 КО) стал абсолютным чемпионом мира после финального боя WBSS против Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Но боксеру было бы сложно сделать это без Анатолия Ломаченко в углу ринга. Что подсказывал тренер Усику во время боя?
После первого раунда
«Выжидай, когда он бросится, твоя задача – поймать на противоходе».
После второго раунда
«Потянул – покачал. У тебя получается, ты смещаешься, когда он пробивает боковой. Впереди держи ручки, не распрямляйся».
После третьего раунда
«Все хорошо – он устал. Смотри, он бросается глупо. Потянул – покачал. Смещение, когда ты смещаешься, его левая неопасная».
После четвертого раунда
«Ты не расслабляйся, твоя задача – набирать очки».
После пятого раунда
«Он ничего не может сделать. Он сильно атакует, да, там получилось, но ты нарушил. Удара нет от него. Ты должен быть свежее. Еще одно – делай повторные атаки».
После шестого раунда
«Смотри очень внимательно начало и последние 10 секунд. Слышишь, повторные атаки, Санечка, проваливай его».
После седьмого раунда
«Повнимательней. Не надо показывать, что ниже пояса ударили – это не твоя вина. Никто не будет жалеть, никто не будет давать. Надо растянуть, он должен быть в воздух, подставляться не надо».
После восьмого раунда
«Аккуратнее. О чем мы говорили? Твоя работа – три. Видишь, что он возле тебя бьет один-два удара максимум. Тут нужно поймать, когда он уже пробил».
После девятого раунда
«Почему ты не закручиваешь группировку вправо, Санечка? Группировка вправо, развернулся, блокируй верх. Видишь, он обезоружен стоит, до конца докрути не ввязывайся. На серединочке, руки перед собой. Все хорошо, чуть дальше. Он уже подсаживается. Самое главное – ты начинаешь его тревожить. Повторные атаки и он уже ничего не понимает. Куражим, куражим, Санечка».
После одиннадцатого раунда
«Полная концентрация, полная концентрация. Вспомни 15 раундов. Погнал».
В результате, Усик выиграл 11 из 12 раундов по судейским запискам и стал первым в истории обладателем трофея Мохаммеда Али.
Напомним, Усик признался, что хотел бы видеть Ломаченко-старшего своим тренером.
Похожие новости
Популярные новости