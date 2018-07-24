Пеллегрини: «Ярмоленко сможет показать в АПЛ, почему имеет репутацию очень техничного игрока»

«Я работал в Англии 5 лет и знаю о «Вест Хэме». Знаю, что фаны «молотобойцев» любят красивый, атакующий футбол, поэтому, возможно, это была одна из причин, почему меня пригласили в команду.



Мы любим техничных футболистов, которые нужны для игры в красивый и атакующий футбол. Мы приобрели очень техничных игроков.



Не только Фелипе Андерсон, но и Ярмоленко – они смогут продемонстрировать в АПЛ, почему имеют такую репутацию».

Главный тренер «Вест Хэма»охарактеризовал новичка команды украинцаЧитайте больше об укреплении «молотобойцев», а также смотрите, как Ярмоленко гоняет по Лондону под Сердючку.