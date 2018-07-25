В «Динамо» может оказаться экс-нападающий сборной Италии
  • Спорт
  • Опубликовал: Олейник Виталий

В «Динамо» может оказаться экс-нападающий сборной Италии

Бывший нападающий сборной Италии Алессио Черчи интересен киевскому «Динамо», сообщают итальянские СМИ.

31-летний Черчи выступает за «Верону». В прошлом году на его счету всего три мяча за 25 матчей. По итогам минувшего сезона команда вылетела в Серию B, заняв 19-е место.

Также к Черчи проявляют интерес клубы Турции. До «Вероны» Черчи выступал за «Рому», «Торино», «Милан» и «Атлетико».

На счету Алессио 14 матчей за сборную Италии.

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