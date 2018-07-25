В «Кременчуге» на просмотре форвард сборной Эстонии

На учебно-тренировочный сбор в ХК «Кременчуг» на просмотр приехал нападающий национальной сборной Эстонии21-летний форвард играл за рижское «Динамо-Юниорс» в чемпионате Латвии, за таллиннский «Викинг» в эстонском первенстве. В сезоне-2015/16 попробовал свои силы в североамериканском WSHL, а в следующем перебрался в финскую Местис-лигу в «Гермес».В национальной сборной дебютировал в 18 лет, сыграв на олимпийском отборочном турнире и двух чемпионатах мира.В прошлом сезоне защищал цвета ХК «Рига» в Латвии и «Виперс» в Эстонии.