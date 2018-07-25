Белью назвал главный недостаток Усика

«Не могу не отдать должного Александру, он очень хорош. Он в топ-5 pound-for-pound и невероятен в том, что он делает. Однако, у каждого есть свои недостатки, а главный изъян Усика в том, что он пытается показать миру, что может быть зрелищным. Послушайте, он может выиграть любой бой в скучной манере по очкам, это для него вообще, как два пальца. Но он не хочет этого. Он хочет проводить яркие бои, и он настолько зрелищный в своих поединках потому, что позволяет другим бойцам наносить по себе удары. Это не Ломаченко, который не хочет много пропускать и избегает ударов».

«Почетный» чемпион мира в первом тяжелом весе(30-2-1, 20 КО) назвал главный недостаток чемпиона и возможного соперника(15-0, 11 КО).Белью хочет драться с Усиком в крузервэйте, тогда как украинец готов к супертяжелому весу.Поединок может пройти в октябре-ноябре.