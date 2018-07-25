Фонсека: «Десна» не только играет в обороне, но и имеет идеи в атаке»

«Мы продемонстрировали много позитива. Делали некоторые ошибки, но победа заслуженная. Команда доминировала, но дайте мне все же поздравить «Десну» и их тренера. Они не только играют в обороне, но и имеют идеи в атаке. «Десна» провела хорошую игру. Футбол был открытым, атакующим. Мы только на старте чемпионата, нужно добавлять.



Данченко и Мораес? То, что пишут в прессе, я не читаю. Я со штабом оцениваю их лично. Если кто-то не считает, что они играли хорошо, то он смотрел другой матч.



Сейчас у нас только Хочолава и Ракицкий в центральной зоне. Мы посмотрим, успеют ли другие ребята восстановиться к следующему матчу. Матвиенко? Мы ему полностью доверяем. Это игрок сборной. Он провел хорошую, безопасную игру. Если Исмаили не сможет играть, Матвиенко – отличное решение, предоставляющее все гарантии. Конечно, он не настолько атакующий игрок, у них разные характеристики».

Главный тренер донецкого «Шахтера»прокомментировал победу против «Десны» (2:0) в первом туре УПЛ.Свой матч также выиграло и киевское «Динамо».Форвард «Шахтера»интересен клубам Примеры.