Организаторы WBSS напомнили Усику слова, сказанные перед началом турнира

«Он знал!



– Я стремлюсь прибавить к своему поясу еще три, а также трофей легендарного Мохаммеда Али».

Организаторы WBSS напомнили(15-0, 11 КО) слова, сказанные перед началом Всемирной боксерской Суперсерии:В итоге, украинец, который начинал турнир с поясом WBO, завершил Суперсерию в статусе абсолютного чемпиона мира и первого в истории обладателя кубка WBSS.Напомним, следующий бой Усик может провести против