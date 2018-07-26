Организаторы WBSS напомнили Усику слова, сказанные перед началом турнира
Организаторы WBSS напомнили Александру Усику (15-0, 11 КО) слова, сказанные перед началом Всемирной боксерской Суперсерии:
«Он знал!
– Я стремлюсь прибавить к своему поясу еще три, а также трофей легендарного Мохаммеда Али».
– Я стремлюсь прибавить к своему поясу еще три, а также трофей легендарного Мохаммеда Али».
В итоге, украинец, который начинал турнир с поясом WBO, завершил Суперсерию в статусе абсолютного чемпиона мира и первого в истории обладателя кубка WBSS.
Напомним, следующий бой Усик может провести против Тони Белью.
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