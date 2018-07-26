«Кременчуг» подписал контракт с Алексеем Вороной

Вице-чемпион Украины ХК «Кременчуг» наобъявил о подписании контракта с форвардом «Донбасса». Детали сделки не сообщаются.Ворона уже выступал за «горожан» в сезоне-2013/14, когда они играли в высшей лиге чемпионата Беларуси. Также в активе форварда значатся выступления за чешский «Мишкольц» в лиге U-18 и U-20, а также украинские «Кривбасс» и «Донбасс».В последнем сезоне в составе дончан Ворона стал чемпионом Украины и вторым ассистентом команды. В прошлой «регулярке» 20-летний форвард набрал 40 (10+30) очков, в плей-офф - 2 (0+2), а в январе был признан лучшим игроком своей команды.24 июля «Кременчуг» собрался на домашней арене «Айсберг» и начал подготовку к новому сезону. Клуб уже усилился форвардоми защитником, но потерял капитана, который перешел в «Донбасс».Кроме того, сейчас на просмотре у «горожан» находятся канадский и эстонский форварды.