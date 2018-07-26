Бывший чемпион WBO: «Если Белью согласится на бой с Усиком, то он знает, как победить» (видео)

«Если бой Усик – Белью состоится, то я поставлю на британца. Если он примет этот вызов, то точно знает, как победить. Я знал, что Усик выиграет турнир еще перед началом, но если Белью говорит, что хочет этого боя, то он знает как одержать победу.



Если этот поединок состоится, то Белью точно знает, как победить. Он не выйдет в ринг просто, чтобы заработать денег, он выйдет побеждать».

Бывший обладатель пояса WBO в тяжелом весезаявил, что в поединке Белью – Усик ставит на британца. Слова эксперта приводитНапомним, Усик готов провести бой с Белью в супертяжелом весе, тогда как британец хочет отобрать пояса украинца.