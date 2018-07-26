Бабич: «Мы остались довольны, счет 1:1»

«После игры я остался доволен. Ребята выполнили ту стратегию на матч, которую мы выбрали. В принципе, она и сработала. Мы забили, пропустили в конце...



Где-то не хватило опыта, скамейки. В конце команда соперника начала раскрываться, грузить мяч вперед, если бы еще были свежие, быстрые нападающие, которые могли бы убежать, могли бы поймать. В конце были моменты, когда можно было бы спокойно довести матч до конца. Но мы довольны, счет 1:1. Было сложно, но мы хорошо поработали.



Ребята говорят, что много ушибов, толкались локтями, кусались. Всех поблагодарил. Это наш первый опыт, мы с высоко поднятой головой закончили этот матч.



Понимали, что команда соперника будет поджимать, будут подачи в штрафную. Отмечу, что мы верховую борьбу выигрывали, защитники на втором этаже отработали качественно. Не хватало сил, чтобы в средней линии мяч подхватить и провести контратаку.



Реально оцениваем свои шансы. Первый тайм мы отыграли, второй тайм у нас в Одессе, нужно восстановиться. Вроде как ребята расстроены, но мы понимаем, что это наша первая игра, дебют в Лиге Европы. Давайте не будем гневить Бога, мы отыграли удачно».

Главный тренер «Мариуполя»заявил, что остался доволен результатом первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Юргордена» (1:1). Слова Бабича прозвучалиНапомним, «Мариуполь» забил первый мяч украинских команд в еврокубковом сезоне.