Ударное начало сезона. Ярмечук забил в первом туре чемпионата Бельгии (видео)

Нападающий «Гента»отметился забитым мячом в стартовом поединке сезона в чемпионате Бельгии.Уже в компенсированное к первому тайму время украинец сровнял счет в матче против «Стандарда» (1:1, идет второй тайм).Отметим, что в основном составе «Гента» также играет еще один украинец, который в это трансферное окно стал самым дорогим защитником в истории «Гента».