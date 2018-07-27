Ударное начало сезона. Ярмечук забил в первом туре чемпионата Бельгии (видео)
  • Спорт
  • Опубликовал: Неверова Алиса

Ударное начало сезона. Ярмечук забил в первом туре чемпионата Бельгии (видео)



Нападающий «Гента» Роман Яремчук отметился забитым мячом в стартовом поединке сезона в чемпионате Бельгии.

Уже в компенсированное к первому тайму время украинец сровнял счет в матче против «Стандарда» (1:1, идет второй тайм).





Отметим, что в основном составе «Гента» также играет еще один украинец Игорь Пластун, который в это трансферное окно стал самым дорогим защитником в истории «Гента». 

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