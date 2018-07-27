О свадьбе в Лас-Вегасе, олимпийском золоте и мировом рекорде. Большое интервью Богдана Бондаренко (видео, фото)
Украинский высотник Богдан Бондаренко принял решение пропустить весь легкоатлетический сезон-2018/19, но в своем большом интервью заявил, что не собирается завершать карьеру, а ставит перед собой лишь самые высокие цели.
О том, как делал жене предложение
Как она говорила? Смотрит, в коробке новая зарядка беспроводная, а потом поднимает ее, а там кольцо. Тогда у меня стояла скрытая камера в уголке, а потом показывал ей, мы пересматривали, говорю: «Смотри свою реакцию». А там недоумение. Незабываемая память.
О свадьбе в Лас-Вегасе
Приехали бронировать, что будем на следующий день жениться, а я говорю, что давай сейчас. Чтобы мы женились, а потом у нас оставалось 36 часов гулять. Мы говорим: «А есть сейчас священник, можно сейчас?» Они говорят, что, конечно, можно. Мы подъезжали на арендованной машине, как к окошку McDonalds, оттуда вылезал священник, мы произносили молитву на английском языке. У нее кольцо было, а у меня – нет. В общем, очень запоминающаяся история.
О мечте в спорте
Вот хочется золотую олимпийскую медаль.
О начале занятия спортом
Сначала было плавание. Там, где я не смог доплыть нужное время, и там надо было под водой весь бассейн проплыть, а я два раза выныривал. Я понимал, что те соревнования не доставили мне удовольствия в этот момент. Я тогда наоборот сжался, мне стало некомфортно в этой атмосфере и плавание быстро ушло.
Потом были танцы, в которых тоже дети, с которыми я был в группе, были старше, потому что я был высокий. Я за ними не успевал, и мне было это неинтересно.
А когда я пришел в легкую атлетику, то первые соревнования и первые медали получались. Самое главное, что там, где получается, там и хочется заниматься.
Пробовали и прыгать, и бегать, и метать, далеко бегать и, я думаю, это дало свой эффект, потому что можно было попробовать и то, и то, и другое и выбрать то, что больше всего нравится. В один момент, на протяжении полугода-года я понял, что лучше всего получаются прыжки в высоту.
Потом были танцы, в которых тоже дети, с которыми я был в группе, были старше, потому что я был высокий. Я за ними не успевал, и мне было это неинтересно.
А когда я пришел в легкую атлетику, то первые соревнования и первые медали получались. Самое главное, что там, где получается, там и хочется заниматься.
Пробовали и прыгать, и бегать, и метать, далеко бегать и, я думаю, это дало свой эффект, потому что можно было попробовать и то, и то, и другое и выбрать то, что больше всего нравится. В один момент, на протяжении полугода-года я понял, что лучше всего получаются прыжки в высоту.
О первых заграничных соревнованиях
На лето я уезжал в деревню к бабушке, и там нужно было пасти гусей, коров, в пять утра вставать, в семь вечера приходить. То есть сначала это было, а потом наступило лето, когда мы начали серьезно заниматься. Я поехал в Италию, посмотрел, как там все это происходит и говорю: «Папа, ну я больше не хочу, наверное, ездить в деревню летом, мне больше понравилось тренироваться». Это был тот момент, когда я понял куда можно поехать и чего достичь.
Об Олимпийских играх-2012
Я тогда понял, что те люди-звезды, на которых я смотрел только по телевизору, то с ними можно соревноваться. Это рядом и это близко. Буквально был перерыв после летнего сезона в 2012 году неделю, и я с новыми силами, энтузиазмом – в бой тренироваться. Думаю, если б у меня тогда тоже была, грубо говоря, бронзовая медаль, то это сыграло бы злую шутку. Не было бы той мотивации, не было бы потом настолько высоких результатов,
О Бриллиантовой лиге
Украшение коллекции наград, думаю, это победа на турнире Бриллиантовой лиги в общем зачете. Мне было необходимо выиграть четыре или пять стартов для того, чтобы набрать наибольшее количество очков и выиграть в общем зачете. Это было сделать непросто, я был очень рад этой победе. Борьба была до последнего старта.
О продолжении карьеры
Есть чувство недореализованности. Я уверен, что точку я в своей карьере еще не поставил, что я должен еще выйти на хороший результат, который я готов показывать.
Богдан Бондаренко с бронзой Олимпийских игр-2016 / by Julian Finney/Getty Images
Об Олимпийских играх-2020 и втором ребенке
Я сказал жене, что давай второго ребенка, потому что мне понравилось. А она говорит: «Давай в Токио будет медаль и тогда второго». Вот такой пока уговор.
Об олимпийских играх-2016
Если бы мне сказали за два дня о финала, что у меня будет бронза, то я бы сказал, чтобы не шутили так. Но если бы мне за две недели сказали, что у меня будет бронза, то я бы расстроился и сказал бы, что готов на золото и на мировой рекорд.
Бронзовая медаль мне далась очень непросто. Очень хотелось золото, но так сложилась жизнь, что бронза. Но на тот момент я был ей очень рад. За пару дней до соревнований я себя очень плохо чувствовал, и эта бронза на тот момент была для меня, как золото. Я очень горжусь, что в той ситуации сумел все-таки привезти единственную в легкой атлетике медаль.
Бронзовая медаль мне далась очень непросто. Очень хотелось золото, но так сложилась жизнь, что бронза. Но на тот момент я был ей очень рад. За пару дней до соревнований я себя очень плохо чувствовал, и эта бронза на тот момент была для меня, как золото. Я очень горжусь, что в той ситуации сумел все-таки привезти единственную в легкой атлетике медаль.
О Харькове
Обожаю приежать в аэропорт в Харькове. Когда едешь по проспекту Гагарина, то все эти фонарики... Я знаю, что в 9 часов самолет из Киева. Вот я выезжаю, сажусь за руль и понимаю, что домашняя атмосфера (это как ритуал такой), еду и понимаю, что отработал двухмесячный сбор, вернулся домой, вот родные меня встретили – и улыбка не сходит всю дорогу до дома.
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