О свадьбе в Лас-Вегасе, олимпийском золоте и мировом рекорде. Большое интервью Богдана Бондаренко (видео, фото)

Как она говорила? Смотрит, в коробке новая зарядка беспроводная, а потом поднимает ее, а там кольцо. Тогда у меня стояла скрытая камера в уголке, а потом показывал ей, мы пересматривали, говорю: «Смотри свою реакцию». А там недоумение. Незабываемая память.

Приехали бронировать, что будем на следующий день жениться, а я говорю, что давай сейчас. Чтобы мы женились, а потом у нас оставалось 36 часов гулять. Мы говорим: «А есть сейчас священник, можно сейчас?» Они говорят, что, конечно, можно. Мы подъезжали на арендованной машине, как к окошку McDonalds, оттуда вылезал священник, мы произносили молитву на английском языке. У нее кольцо было, а у меня – нет. В общем, очень запоминающаяся история.

Вот хочется золотую олимпийскую медаль.

Сначала было плавание. Там, где я не смог доплыть нужное время, и там надо было под водой весь бассейн проплыть, а я два раза выныривал. Я понимал, что те соревнования не доставили мне удовольствия в этот момент. Я тогда наоборот сжался, мне стало некомфортно в этой атмосфере и плавание быстро ушло.



Потом были танцы, в которых тоже дети, с которыми я был в группе, были старше, потому что я был высокий. Я за ними не успевал, и мне было это неинтересно.



А когда я пришел в легкую атлетику, то первые соревнования и первые медали получались. Самое главное, что там, где получается, там и хочется заниматься.



Пробовали и прыгать, и бегать, и метать, далеко бегать и, я думаю, это дало свой эффект, потому что можно было попробовать и то, и то, и другое и выбрать то, что больше всего нравится. В один момент, на протяжении полугода-года я понял, что лучше всего получаются прыжки в высоту.

На лето я уезжал в деревню к бабушке, и там нужно было пасти гусей, коров, в пять утра вставать, в семь вечера приходить. То есть сначала это было, а потом наступило лето, когда мы начали серьезно заниматься. Я поехал в Италию, посмотрел, как там все это происходит и говорю: «Папа, ну я больше не хочу, наверное, ездить в деревню летом, мне больше понравилось тренироваться». Это был тот момент, когда я понял куда можно поехать и чего достичь.

Я тогда понял, что те люди-звезды, на которых я смотрел только по телевизору, то с ними можно соревноваться. Это рядом и это близко. Буквально был перерыв после летнего сезона в 2012 году неделю, и я с новыми силами, энтузиазмом – в бой тренироваться. Думаю, если б у меня тогда тоже была, грубо говоря, бронзовая медаль, то это сыграло бы злую шутку. Не было бы той мотивации, не было бы потом настолько высоких результатов,

Украшение коллекции наград, думаю, это победа на турнире Бриллиантовой лиги в общем зачете. Мне было необходимо выиграть четыре или пять стартов для того, чтобы набрать наибольшее количество очков и выиграть в общем зачете. Это было сделать непросто, я был очень рад этой победе. Борьба была до последнего старта.

Есть чувство недореализованности. Я уверен, что точку я в своей карьере еще не поставил, что я должен еще выйти на хороший результат, который я готов показывать.

Я сказал жене, что давай второго ребенка, потому что мне понравилось. А она говорит: «Давай в Токио будет медаль и тогда второго». Вот такой пока уговор.

Если бы мне сказали за два дня о финала, что у меня будет бронза, то я бы сказал, чтобы не шутили так. Но если бы мне за две недели сказали, что у меня будет бронза, то я бы расстроился и сказал бы, что готов на золото и на мировой рекорд.



Бронзовая медаль мне далась очень непросто. Очень хотелось золото, но так сложилась жизнь, что бронза. Но на тот момент я был ей очень рад. За пару дней до соревнований я себя очень плохо чувствовал, и эта бронза на тот момент была для меня, как золото. Я очень горжусь, что в той ситуации сумел все-таки привезти единственную в легкой атлетике медаль.

Обожаю приежать в аэропорт в Харькове. Когда едешь по проспекту Гагарина, то все эти фонарики... Я знаю, что в 9 часов самолет из Киева. Вот я выезжаю, сажусь за руль и понимаю, что домашняя атмосфера (это как ритуал такой), еду и понимаю, что отработал двухмесячный сбор, вернулся домой, вот родные меня встретили – и улыбка не сходит всю дорогу до дома.

Украинский высотникпринял решение пропустить весь легкоатлетический сезон-2018/19, но в своем большом интервью заявил, что не собирается завершать карьеру, а ставит перед собой лишь самые высокие цели.О мечте в спортеБогдан Бондаренко с бронзой Олимпийских игр-2016 / by Julian Finney/Getty ImagesОб олимпийских играх-2016