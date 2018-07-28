«Динамо» в дополнительное время вырвало победу у «Львова» (видео)

Во втором туре Премьер-лиги киевское «Динамо» на выезде встречалось с новичком Премьер-лиги «Львовом». Фавориты встречи сумели добыть победу благодаря голу молодого форвардаВ первом тайме динамовцы всячески наступали, 90% атак проходило по левому флангу, где заправлял словенский полузащитник. Вингер был самым опасным исполнителем в составе «Динамо»: пробивал, отдавал, брал игру на себя. Не похож на себя в этом матче был: капитан «бело-синих» практически ничего не создал у чужих ворот. Львовяне огрызались, но группа атаки аутсайдера выглядела слишком малочисленной.Второй тайм также прошел под диктовку гостей: «Динамо» регулярно угрожало воротам соперника, но так и не забило: Вербич, Че Че, Цыганков, Беседин, Бурда, Буяльский и Сидорчук поочередно били мимо ворот либо попадали в голкипера. Уйму моментов не реализовал вице-чемпион Украины и уже во втором туре чуть не потерял очки в матче с новичком Премьер-лиги, но героем для киевлян стал вышедший на замену нападающий. Форвард таки затолкал мяч в ворота в добавленное арбитром время. Примечательно, что для победного гола Русину понадобилось всего две минуты и одно касание.0:1: Русин, 90+2Бандура, Западня (Тейлор, 64), Голиков, Воронин, Приймак (Рафаэл Сабино, 76), Аугусто Бруно, Волошинович (Панамби, 58), Адамюк, Каленчук, Парамонов, Бруно Дуарте.:Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк (Русин, 90), Кендзера, Цыганков, Че-Че (Сидорчук, 63), Гармаш (Андриевский, 58), Вербич, Буяльский, Беседин.: Аугусто Бруно, 77, Беседин, 86