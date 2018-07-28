Международный кубок чемпионов. «Бенфика» - «Ювентус». Видео трансляция

В субботу, 28 июля, свои вторые матчи на Международном кубке чемпионов проведут лиссабонская «Бенфика» и туринский «Ювентус».Игра состоится в Харрисоне на «Ред Булл Арене». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени. За ходом игры можно будет наблюдать на нашем сайте в плеере в этой новости.Обе команды одержали победы в своих стартовых матчах турнира. «Ювентус» в основное время со счетом 2:0 обыграл «Баварию», а «Бенфика» в серии пенальти разобралась с дортмундской «Боруссией».