Сборная Португалии стала чемпионом Европы U-19, обыграв в финале Италию

В Финляндии завершился чемпионат Европы по футболу среди игроков до 19 лет. В финале между собой сошлись сборные Португалии и Италии.Обидчики сборной Украины смогли обеспечить себе комфортное преимущество в два мяча, которое держалось вплоть до 75-й минуты, когда вышедший на заменуза минуту оформил дубль.Игра перешла в дополнительное время, в течение которого случилось еще три гола. Португальцы снова вышли вперед, итальянцы сравняли счет, но мячна 19-й минуте стал последним и победным в матче.Италия –3:4 (доп. время): Кин, 75, 76, Скамакка, 107 – Жоау Филипе, 45, 104, Франсишку Тринкау, 72, Педро, 109: Плиццари, Трипальделли (Кандела, 65), Бетелла, Белланова, Дзанандреа, Фраттези, Тонали (Маркуччи, 92), Дзаньоло, Мелегони (Капоне, 59), Пинамонти (Кин, 46), Скамакка.: Жоау Виржиния, Henrique, Рубен Винагре, Тьерри Коррейя, Франсишку Тринкау (Pedro, 101), Флорентину, Correia, Кина (Нуну Сантуш, 90), Carmo, Жоау Филипе (Моура, 120), Жозе Гомеш (Джу, 83).: Дзаньоло (67), Жозе Гомеш (71), Черофолини (76), Кин (76), Дзанандреа (79), Тонали (90), Жоау Филипе (105), Фраттези (115), Нуну Сантуш (115).