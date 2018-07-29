Спенс: «Наш бой с Гарсией легко организовать»

«Это очевидное решение для нас обоих. Настало время устроить это шоу. И мой, и его менеджмент заинтересованы в таком поединке. Так что этот бой будет легко организовать. Я в предвкушении нашей встречи, жду ее с нетерпением.



Бой с Робером Истером он провел в своем обычном стиле. Это был хороший поединок с точки зрения техники. Он показал свои боксерские навыки, свои разнообразные панчи.



Конечно, для меня это будет вызов. Он очень хорош технически, умно действует на ринге. Но я всегда уверен в своих способностях и знаю, что выйду из нашего боя победителем».

Чемпиона мира IBF в полусреднем весе(24-0, 21 КО) готов выйти в ринг против обладателя титулов WBC, IBF двумя категориями ниже(38-0, 30 КО). Слова американца приводитНапомним, после победы в объединительном бою над(21-1, 14 КО) Гарсия сам выразил желание провести бой против Спенса, объясняя это тем, что Эррол является самым опасным соперником для него на данный момент.