Белью: «Можете надо мной смеется, но я собираюсь победить Усика»

Он официально вызвал меня. Он сказал: «Белью, I am feel». Александр, I am feel too. Все говорят, что у меня нет шансов, но я готов гнаться за славой.

Мне говорили, что я — мусор, что я никогда не выиграю титул чемпиона мира, что Дэвид Хэй вырубит меня за два раунда. Потом те же люди говорили, что Хэй был расслаблен. Когда я побил его во второй раз, они говорили, что я побил старика. Они всегда находят оправдания. Вы знаете, почему Усик вызвал меня?

Когда я покидал тяжелый дивизион, я был лучшим. Усик в то время проводил 8-10-раундовые поединки и еще не был чемпионом. Когда я ушел, я был лучшим крузером мира. Имея все пояса, почему он вызвал меня? Потому что Усик все еще думает, что я был лучшим крузером мира. А значит, ему необходимо побить меня.

Да, у меня уже было достаточно поединков. Я выйду против одного из лучших бойцов pound-for-pound. Он умеет делать все. Блестящие ноги, блестящая скорость рук. Усик не такой большой панчер, но умеет делать абсолютно все. Он — мастер. Я не буду стоять на тяжелых ногах и принимать 4-5-ударные комбинации, я буду расставлять ловушки, я буду заставлять его промахиваться, я буду пробивать джебы, я буду делать такие вещи, которые никто не делает.



Вы не видели его в тяжелых боях, потому что никто не способен был выдать такой бой. Бой с Майрисом Бриедисом был самым сложным в его карьере. Майрис выдал фантастические 4-6 раундов, но Усик победил и недооцененного Бриедиса, и переоцененного Гассиева. Я готов с ним драться, и я собираюсь победить. Так что продолжайте недооценивать и смеяться надо мной. Этим вы меня больше мотивируете.

Да, но в прошлом бою я был всего на 3 кг выше лимита тяжелой весовой категории.

Я бы хотел встретиться с Тайсоном Фьюри, но он боится. Хотя, он не совсем боится, но я слишком опасен, я для него слишком большой риск с маленькой наградой. Усик назвал мое имя, а я всегда отвечаю на вызов. Так что посмотрим.

«Почетный» чемпион мира WBC в тяжелом весе(30-2-1, 20 КО) ответил на ряд вопросов касающихся его возможного боя против обладателя всех титулов в этом же весе(15-0, 11 КО).В этом же интервью Белью сообщил, что будет драться Усиком только в рамках тяжелой весовой категории. По словам промоутера британцабой его клиента против украинца состоится в ноябре в Великобритании.Бывший чемпион мира в «крузервейте»ставит на Белью в бою с Усиком.