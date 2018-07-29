Райкконен: «Заработали важные очки, но нам нужно поработать над стартами»

«Я думаю, что это было лучшее, на что мы могли надеяться в сегодняшней гонке. Наш старт был не идеальным, так что нам нужно поработать над этим, чтобы в дальнейшем нам было легче на начальном этапе гонки.



У нас было не так много шансов на обгон Боттаса после его выезда из боксов впереди Себастьяна, но в конце мы смогли вернуть позицию назад. У нас была хорошая скорость, и мы заработали важные очки и отправляемся дальше».

Пилот Ferrariсчитает, что у гонщиков Ferrari не было шансов побороться за победу на Гран-при Венгрии. Слова финна приводитНа Гран-при Венгрии Райкконен финишировал третьим, а его партнер— вторым. Победителем гонки стализ Mercedes.