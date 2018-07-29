Федецкий умножил старания «Черноморца» на ноль, сделав бесподобный сэйв в подкате (видео)
  • Спорт
  • Опубликовал: Луненок Елена

Федецкий умножил старания «Черноморца» на ноль, сделав бесподобный сэйв в подкате (видео)

Капитан «Карпат» Артем Федецкий спас победу для своей команды в матче второго тура чемпионата Украины против «Черноморца» (1:0).

На 87-й минуте встречи одесситы исполняли штрафной на чужой половине поля и, после борьбы на втором этаже, мяч отскочил к Дмитрию Рыжуку, который мощно пробил по воротам львовян мимо Максима Кучинского, но не мимо летящего в подкате Артема Федецкого:

Отметим, что после матча Марьян Швед, который своим голом принес «Карпатам» победу заявил, что Федецкий уже наиграл на памятник во Львове:

«Так я говорил, что ему памятник нужно ставить. Артем сделал все, что мог, прыгнул под мяч. Молодец».


Напомним, «Карпаты» могли чувствовать себя увереннее в конце матча, если бы судьи засчитали чистый гол Сергея Мякушко в первом тайме.

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