Федецкий умножил старания «Черноморца» на ноль, сделав бесподобный сэйв в подкате (видео)

«Так я говорил, что ему памятник нужно ставить. Артем сделал все, что мог, прыгнул под мяч. Молодец».

Капитан «Карпат»спас победу для своей команды в матче второго тура чемпионата Украины против «Черноморца» (1:0).На 87-й минуте встречи одесситы исполняли штрафной на чужой половине поля и, после борьбы на втором этаже, мяч отскочил к, который мощно пробил по воротам львовян мимо, но не мимо летящего в подкатеОтметим, что после матча, который своим голом принес «Карпатам» победу заявил, что Федецкий уже наиграл на памятник во Львове:Напомним, «Карпаты» могли чувствовать себя увереннее в конце матча, если бы судьи засчитали чистый голв первом тайме.