Порье: «Я уверен, что заслужил поединок за пояс»
Топ-легковес UFC Дастин Порье (24-5) после победы над Эдди Альваресом (29-6) не хочет долго оставаться без боев и намерен драться за титул, сообщает MMAFighting.com.
«Есть два человека, способных провести титульный бой в октябре. Сумасшедший год. Хочу, чтобы бой Хабиб vs Конор состоялся. Однако я не хочу делать перерыв на год. Я сейчас в лучшей форме за карьеру. Я уверен, что заслужил поединок за пояс. Посмотрим, как UFC составит графики боев.
Если бой Хабиба и Конора закончится за первые два раунда, то победит Конор. Если дольше, то — Хабиб. Сложно предсказать».
Если бой Хабиба и Конора закончится за первые два раунда, то победит Конор. Если дольше, то — Хабиб. Сложно предсказать».
Напомним, на турнире UFC on Fox 30 Порье смог победить техничным нокаутом во втором раунде экс-чемпиона Альвареса.
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