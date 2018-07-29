Порье: «Я уверен, что заслужил поединок за пояс»

«Есть два человека, способных провести титульный бой в октябре. Сумасшедший год. Хочу, чтобы бой Хабиб vs Конор состоялся. Однако я не хочу делать перерыв на год. Я сейчас в лучшей форме за карьеру. Я уверен, что заслужил поединок за пояс. Посмотрим, как UFC составит графики боев.



Если бой Хабиба и Конора закончится за первые два раунда, то победит Конор. Если дольше, то — Хабиб. Сложно предсказать».

Топ-легковес UFC(24-5) после победы над(29-6) не хочет долго оставаться без боев и намерен драться за титул, сообщаетНапомним, на турнире UFC on Fox 30 Порье смог победить техничным нокаутом во втором раунде экс-чемпиона Альвареса.