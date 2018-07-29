Судьи не засчитали гол «Карпат» из-за мистического офсайда (видео)
Судейский коллектив матча «Карпаты» – «Черноморец» совершили ошибку, не засчитав гол львовян на 13-й минуте встречи.
Во время контратаки Марьян Швед отдал передачу на ход Сергею Мякушко и полузащитник забил мяч в ворота одесситов из-за офсайда, которого на самом деле не было:
Отметим, что главным арбитром матча был Денис Шурман, а на бровках работали Андрей Еремеев и Александр Дашко.
В итоге, «Карпаты» все же сумели забить стараниями Шведа на 16-й минуте встречи и выиграть поединок против «Черноморца» (1:0).
Напомним, главный тренер львовян Олег Бойчишин заявил, что его команда пока еще не готова играть полный матч.
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