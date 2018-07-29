Судьи не засчитали гол «Карпат» из-за мистического офсайда (видео)

Судейский коллектив матча «Карпаты» – «Черноморец» совершили ошибку, не засчитав гол львовян на 13-й минуте встречи.Во время контратакиотдал передачу на ходи полузащитник забил мяч в ворота одесситов из-за офсайда, которого на самом деле не было:Отметим, что главным арбитром матча был, а на бровках работалиВ итоге, «Карпаты» все же сумели забить стараниями Шведа на 16-й минуте встречи и выиграть поединок против «Черноморца» (1:0).Напомним, главный тренер львовянзаявил, что его команда пока еще не готова играть полный матч.