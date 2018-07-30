Тренер Белью: «Тони получше Гассиева — на ногах, силой удара справа»

«Этот бой сложнее, чем встреча с Тайсоном Фьюри или Андре Уордом, и потому Тони хочет, чтобы это было отражено в гонораре. Если Эдди Хирн при помощи своей магии сможет это нам обеспечить, бою быть.



Тони находится в нынешнем весе уже пару лет. Тело не молодеет. Когда ты остается с определенным весом 9-10 месяцев, он становится твоим обычным весом. Да, знаю, он не самый рельефный парень, но речь не о том.



Но вот Тони получше Гассиева — на ногах, силой удара справа».

, тренер экс-чемпиона мира(30-2-1, 20 КО), надеется, что бой британца против абсолютного чемпиона мира(15-0, 11 КО) состоится до конца 2018 года. Слова специалиста приводитРанее Белью заявил, что будет боксировать с Усиком только в тяжелом весе. Сам украинский боксер желает провести бой в супертяжелой весовой категории.Поединок украинца и британца может состоятся в ноябре этого года.