Нурмагомедов признался, что подерется с Макгрегором в октябре

«Все говорит о том, что бой Хабиб против Конора состоится на UFC 229 в Лас-Вегасе.



Нурмагомедов сказал мне: «Конор следующий» и отметил, что «Порье может подраться с Фергюсоном».

Чемпион UFC в легком весе россиянин(26-0) заверил, что в октябре проведет бой с(21-3). Об этом сообщил вжурналистОтметим, что турнир UFC 229 пройдет 6 октября в Лас-Вегасе и на него пока не анонсировано боев в отличии от UFC 230, которое состоится на месяц позже, но уже имеет несколько поединков.