Нурмагомедов признался, что подерется с Макгрегором в октябре
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (26-0) заверил, что в октябре проведет бой с Конором Макгрегором (21-3). Об этом сообщил в Twitter журналист Крис Тэйлор.
«Все говорит о том, что бой Хабиб против Конора состоится на UFC 229 в Лас-Вегасе.
Нурмагомедов сказал мне: «Конор следующий» и отметил, что «Порье может подраться с Фергюсоном».
Нурмагомедов сказал мне: «Конор следующий» и отметил, что «Порье может подраться с Фергюсоном».
Отметим, что турнир UFC 229 пройдет 6 октября в Лас-Вегасе и на него пока не анонсировано боев в отличии от UFC 230, которое состоится на месяц позже, но уже имеет несколько поединков.
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