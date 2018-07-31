Турнир MMA Pro 18. Дорогу непокоренным IV. Онлайн трансляция
4 августа в Николаеве состоится турнир по смешанным единоборствам MMA Pro 18. Дорогу непокоренным IV, который традиционно будет посвящен памяти воинов АТО.
В главном поединке турнира украинец Олег Обревко в рамках легкого веса проведет бой за пояс MMA Pro Ukraine International с киргизом Нурджигитом Караевым.
Во втором по значимости поединке на шоу украинец Александр Глущенко будет драться за титул чемпиона по версии Reconquista против Томаша Шкатульськы из Франции.
Прямую онлайн-трансляцию турнира покажет телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua. Начало: 4 июля, в 22:00.
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