Турнир MMA Pro 18. Дорогу непокоренным IV. Онлайн трансляция

4 августа в Николаеве состоится турнир по смешанным единоборствам MMA Pro 18. Дорогу непокоренным IV, который традиционно будет посвящен памяти воинов АТО.В главном поединке турнира украинецв рамках легкого веса проведет бой за пояс MMA Pro Ukraine International с киргизомВо втором по значимости поединке на шоу украинецбудет драться за титул чемпиона по версии Reconquista противиз Франции.