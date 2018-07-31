Украинец Иван Бурзак — среди лучших игроков молодежного Евро-2018

Гандболист молодежной сборной Украиныпризнан лучшим линейным чемпионата Европы-2018 (U-20), среди команд второго дивизиона. Турнир проходил в Македонии. Сборная Украины заняла итоговое 5 место и не сумела повыситься в классе.Бурзак забивал в каждом из шести матчей на турнире.Линейный: Иван Бурзак (UKR)Вратарь: Hordyr Trygvasson (FAR)Левый край: Deividas Jovaisas (LTU)Левый полусредний: Mario Tankoski (MKD)Центральный: Yulyan Hiryk (BLR)Правый полусредний: Mikalai Aliokhin (BLR)Правый край: Nicolo D’Antino (ITA)Защитник: Philip Novak (SUI)MVP: Artur Rudz (BLR)