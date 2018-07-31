Украинец Иван Бурзак — среди лучших игроков молодежного Евро-2018
Бурзак забивал в каждом из шести матчей на турнире.
Чемпионат Европы-2018 (II дивизион). ALL STAR TEAM
Линейный: Иван Бурзак (UKR)
Вратарь: Hordyr Trygvasson (FAR)
Левый край: Deividas Jovaisas (LTU)
Левый полусредний: Mario Tankoski (MKD)
Центральный: Yulyan Hiryk (BLR)
Правый полусредний: Mikalai Aliokhin (BLR)
Правый край: Nicolo D’Antino (ITA)
Защитник: Philip Novak (SUI)
MVP: Artur Rudz (BLR)
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