Украинец Иван Бурзак — среди лучших игроков молодежного Евро-2018
  • Спорт
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Гандболист молодежной сборной Украины Иван Бурзак признан лучшим линейным чемпионата Европы-2018 (U-20), среди команд второго дивизиона. Турнир проходил в Македонии. Сборная Украины заняла итоговое 5 место и не сумела повыситься в классе.

Бурзак забивал в каждом из шести матчей на турнире.

Чемпионат Европы-2018 (II дивизион). ALL STAR TEAM






Линейный: Иван Бурзак (UKR)





Вратарь: Hordyr Trygvasson (FAR)





Левый край: Deividas Jovaisas (LTU)





Левый полусредний: Mario Tankoski (MKD)





Центральный: Yulyan Hiryk (BLR)





Правый полусредний: Mikalai Aliokhin (BLR)





Правый край: Nicolo D’Antino (ITA)





Защитник: Philip Novak (SUI)





MVP: Artur Rudz (BLR)

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