Тимофеенко: «По результату жеребьевки понял, что мы очень «везучая команда»

«После увиденного результата жеребьевки, понял, что мы очень «везучая команда».



Второй год подряд на первой стадии квалификации нам попадает команда одного из топовых чемпионатов. В прошлом году они финишировали 6-ми, что для чемпионата Греции достаточно хорошо.



Осталось меньше двух месяцев до первой игры. Надеюсь, мы проведем хорошую подготовку, сделаем правильные выводы, усилим позиции в составе и попытаемся выступить достойно в Кубке Европы FIBA. И сможем подарить нашим болельщикам как минимум кубковую осень.



Но для этого нужно проделать огромную работу!»

Форвард и капитан «Днепра»остался не очень доволен результатами жеребьевки первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, но, в комментарии пресс-службе клуба, заявил, что команда попытается достойно выступить на турнире:Отметим, что во втором раунде победитель пары «Днепр» – «Лаврион» встретится с венгерской «Альбой». Первый матч с греками состоится 20 сентября на выезде, а встреча в «Шиннике» пройдет 26 сентября.Напомним, тренер «Днепра» также прокомментировал результаты жеребьевки.