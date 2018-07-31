Тимофеенко: «По результату жеребьевки понял, что мы очень «везучая команда»
Форвард и капитан «Днепра» Станислав Тимофеенко остался не очень доволен результатами жеребьевки первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, но, в комментарии пресс-службе клуба, заявил, что команда попытается достойно выступить на турнире:
«После увиденного результата жеребьевки, понял, что мы очень «везучая команда».
Второй год подряд на первой стадии квалификации нам попадает команда одного из топовых чемпионатов. В прошлом году они финишировали 6-ми, что для чемпионата Греции достаточно хорошо.
Осталось меньше двух месяцев до первой игры. Надеюсь, мы проведем хорошую подготовку, сделаем правильные выводы, усилим позиции в составе и попытаемся выступить достойно в Кубке Европы FIBA. И сможем подарить нашим болельщикам как минимум кубковую осень.
Но для этого нужно проделать огромную работу!»
Второй год подряд на первой стадии квалификации нам попадает команда одного из топовых чемпионатов. В прошлом году они финишировали 6-ми, что для чемпионата Греции достаточно хорошо.
Осталось меньше двух месяцев до первой игры. Надеюсь, мы проведем хорошую подготовку, сделаем правильные выводы, усилим позиции в составе и попытаемся выступить достойно в Кубке Европы FIBA. И сможем подарить нашим болельщикам как минимум кубковую осень.
Но для этого нужно проделать огромную работу!»
Отметим, что во втором раунде победитель пары «Днепр» – «Лаврион» встретится с венгерской «Альбой». Первый матч с греками состоится 20 сентября на выезде, а встреча в «Шиннике» пройдет 26 сентября.
Напомним, тренер «Днепра» также прокомментировал результаты жеребьевки.
Похожие новости
Популярные новости