Загребское «Динамо» и «Шкендия» пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Загребское «Динамо» сыграло вничью «Хапоэлем Беер-Шаава» (Израиль) 2:2 и прошло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов благодаря победе в первой встрече.«Хапоэль Беер-Шава» - «Динамо» 2:2: Огу, 14, Стоянович, автогол, 34, Будимир, 49, Хайрович, 54: Гореш, Бен Басат (Сахар, 76), Нвакаэме, Меликсон (Зрихан, 83), Маман (Эзра, 72), Огу, Эйнбиндер, Цедек, Битон, Битон, Охайон.: Загорац, Ольмо (Шуньич, 78), Будимир (Гавранович, 56), Оршич, Гояк, Адеми, Хайрович, Стоянович, Леовац, Теофиль-Катрин, Дилавер,: Огу, 8, Бен Басат, 21, Эйбиндер, 31, Леовак, 39, Маман, 68, Меликсон, 83Первый матч – 0:5Также в следующий раунд пробилась македонская «Шкендия», которая выстояла в матче с молдавским «Шерифом».«Шериф» - «Шкендия-79» 0:0: Кристиано, Камара, Жоалиссон (Балима, 69), Бадибанга (Родригес, 56), Кендыш, Капич (Больциус, 78), Палич, Ковачевич, Сушич, Посмак, Пащенко.Захов, Ибраими, Жунио, Эмини (Нафиу, 78), Сельмани (Чещмеджиев, 90+3), Тотре (Талпи, 84), Алими, Адили, Бейтулаи, Мурати, Муслиу: Ковачевич, 8, Тотре, 36, Селемани, 45, Кендыш, 78, Родригес, 79, Камара, 90+1, Захов, 90+5Первый матч – 0:1