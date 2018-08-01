Энтони Джошуа может избегать боя против Усика до марта 2020 года

Накануне стало известно, что украинский тяж(15-0, 11 КО) получил статус «суперчемпиона» по версии WBO, а это значит, что в случае перехода в супертяжелый дивизион он сразу же сможет требовать поединок против(21-0, 20 КО).При этом, как удалось выяснить, британец может избежать такого развития событий, потому как его поединок против(34-1, 24 КО) будет носить статус официальной защиты и в случае победе, он будет избавлен от обязательства драться с официальным претендентом в течении следующих 18-ти месяцев — то есть до марта 2020 года.Напомним, поединок Джошуа — Поветкин состоится 22 сентября на «Уэмбли», в то время как Усик в октябре-ноябре подерется с другим британцем(30-2-1, 20 КО).