Энтони Джошуа может избегать боя против Усика до марта 2020 года
При этом, как удалось выяснить talkSPORT, британец может избежать такого развития событий, потому как его поединок против Александра Поветкина (34-1, 24 КО) будет носить статус официальной защиты и в случае победе, он будет избавлен от обязательства драться с официальным претендентом в течении следующих 18-ти месяцев — то есть до марта 2020 года.
Напомним, поединок Джошуа — Поветкин состоится 22 сентября на «Уэмбли», в то время как Усик в октябре-ноябре подерется с другим британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО).
Похожие новости
Популярные новости