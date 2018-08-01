CS:GO. YNk занял позицию тренера в MiBR (фото)

На официальном сайте организациипоявилась информация о подписании контракта с, который будет занимать слот тренера в составе по CS:GO. Уже к 13 августа состав соберется на буткемп в Мадриде, где к ним и присоединится новый тренер.Напомним, что не так давно состав решил распрощаться с аналитиком Яном «Swani» Мюллером по обоюдному согласию, а в середине июля к коллективу примкнул Тарик «tarik» Целик.Обновленный состав(менеджер)(тренер)