CS:GO. YNk занял позицию тренера в MiBR (фото)
  • Спорт
  • Опубликовал: Луненок Елена

CS:GO. YNk занял позицию тренера в MiBR (фото)
На официальном сайте организации MiBR появилась информация о подписании контракта с Янко «YNk» Понавичем, который будет занимать слот тренера в составе по CS:GO. Уже к 13 августа состав соберется на буткемп в Мадриде, где к ним и присоединится новый тренер.


Напомним, что не так давно состав решил распрощаться с аналитиком Яном «Swani» Мюллером по обоюдному согласию, а в середине июля к коллективу примкнул Тарик «tarik» Целик.


Обновленный состав MiBR:


Габриэль «FalleN» Толедо


Фернандо «fer» Альваренга


Марсело «coldzera» Давид


Тарик «tarik» Целик


Джейк «Stewie2k» Йип


Рикардо «dead» Синигаглия (менеджер)


Янко «YNk» Понавич (тренер)

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