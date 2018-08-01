CS:GO. YNk занял позицию тренера в MiBR (фото)
На официальном сайте организации MiBR появилась информация о подписании контракта с Янко «YNk» Понавичем, который будет занимать слот тренера в составе по CS:GO. Уже к 13 августа состав соберется на буткемп в Мадриде, где к ним и присоединится новый тренер.
Напомним, что не так давно состав решил распрощаться с аналитиком Яном «Swani» Мюллером по обоюдному согласию, а в середине июля к коллективу примкнул Тарик «tarik» Целик.
Обновленный состав MiBR:
Габриэль «FalleN» Толедо
Фернандо «fer» Альваренга
Марсело «coldzera» Давид
Тарик «tarik» Целик
Джейк «Stewie2k» Йип
Рикардо «dead» Синигаглия (менеджер)
Янко «YNk» Понавич (тренер)
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