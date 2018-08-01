ПАОК разгромил «Базель» в дебютном для Хачериди матче

Греческий ПАОК благодаря двум победам над швейцарским «Базелем» прошел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Поединок Лиги чемпионов стал дебютным для защитника сборной Украиныв греческой команде.«Базель» -0:3: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60: Омлин, Джюмарт, Альварес, Видмер, Сухи, Бюа, Дзуффи, Диэ, Штокер (Кампо, 46), Айети (ван Вольфсвинкел, 73), Калулу (Оберлен, 84).: Пасхалакис, Креспо, Варела, Лео Матос, Хачериди, Каньяс (Шахов, 81), Маурисио, Пелкас (Уарда, 85), Эль-Каддури (Лео Жаба, 74), Прийович, Лимниос.: Прийович, 16, Дзуффи, 33, Диэ, 44, Лео Матос, 48, Сухи, 63, ПелкасПервый матч – 1:2Венгерский «Видеотон» прошел болгарский «Лудогорец» благодаря победе во втором матче.- «Лудогорец» 1:0: Хаджич, 45: Ковачик, Пауло Винисиус, Юхас, Стопира, Него, Ковач, Варга, Хусти, Хаджич (Николов, 89), Фиола, Щепович (Щепович, 75).: Ренан, Моци, Терзиев, Сисиньо, Натанаэл, Кристалдо (Жоао Пауло, 74), Дяков, Марселиньо, Кампаньяро (Гуральски, 46), Вура, Шверчок (Кешерю, 67).: Марселинь, 26, Вура, 29, Фиола, 37, Хаджич, 45, Дяков, 71, Гуральски, 85, Хусти, 85, Моци, 87, Николов, 90: Вура, 39Напомним,вывел «Астану» в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.