Цыганков: «Хотим обыграть «Шахтер» и доказать, что мы лучшая команда Украины» (видео)

«Матчи с «Шахтером»? Мы хотим обыграть их и доказать, что мы лучшая команда Украины. При вашей поддержке, фанаты, у нас все получится.



Родился в Израиле, жил там шесть лет. Там хорошая погода, море, это хорошее место для отдыха.



Музыка? Слушаю все подряд, кроме металла и рока. И русские, и украинские, и английские песни, и рэп. Все нравится.



Постричься налысо? Буду рад, если наша команда выиграет чемпионат, и с удовольствием это сделаю.



Сколько раз я подтягиваюсь? 20 раз легко сделаю».

Полузащитник «Динамо» и сборной Украиныво время встречи с болельщиками заявил, что он с удовольствием пострижется налысо, если «Динамо» станет чемпионом Украины.Ранее вице-капитан «бело-синих» заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Динамо».