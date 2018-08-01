Макс Бурсак: «Усику по силам боксировать в супертяжах, просто нужно адаптироваться» (видео)

«Санька – красавчик, легенда. Раскатал Гассиева в одну калитку, отправил его в школу учиться. Я думал, что финал Суперсерии будет более конкурентный, думал, что Гассиев будет более активным, а тут получилось, как мальчик и дядя, он ему вообще шансов не дал.



Усику сейчас еще нужно провести пару боев в своем весе, заработать на этих поясах, а потом переходить в супертяжелый. Ему по силам там боксировать, просто нужно будет адаптироваться и он может там еще навести шороху.



Усик всех раскатает в супертяжелом весе, но сейчас ему будет тяжело с Уайлдером и Джошуа».

(34-5-1, 15 КО), бывший претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO,оценил победу своего партнера по промоутерской компании К2 Promotions Ukraine(15-0, 11 КО), который победив(26-1, 19 КО), стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.Отметим, что на пресс-конференции в Киеве сам Усик заявил, что хотел бы готовится к следующим боям под руководством