Гусев на трибунах, Шапаренко перед телевизором. Инстаграм обзор матча «Динамо» - «Шахтер» (фото)

Благодаря голукиевское «Динамо»обыграло донецкий «Шахтер» в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Отчет о события на поле вы можете прочитать, однако, не менее интересные события разворачивались и в социальных сетях во время самого матча.Еще до начала футболапредложил предугадать события грядущего матча.Одной из первых напришла супругаотметившегося в воротах «Шахтера» в Суперкубке. Однако, в этот раз голом отметился совсем другой «динамовец», но об этом немного позже.Воочию посмотреть принципиальное противостояние между «Динамо» и «Шахтером» пришел новичок киевлянЛегенда «бело-голубых», засветившийся в Инстаграме у жены еще одного «экс-динамовца», тоже смотрел матч с трибун.За свой клуб переживал и травмированный игрок «Шахтера»А еще в вип-ложе была замечена, которая не уехала в Грецию.Кстати, до начала матчабыла уверена, что «Шахтер» - чемпион.нашла своего мужа на поле, чем и похвасталась в Инстаграм.А вотрешил посмотреть футбол дома, назвавбратом, после забитого гола.тоже тоже доволен голом киевлян.Такой выпад в сторонуустроили фанаты киевлян.