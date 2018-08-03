Гусев на трибунах, Шапаренко перед телевизором. Инстаграм обзор матча «Динамо» - «Шахтер» (фото)
Благодаря голу Беньямина Вербича киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтер» в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Отчет о события на поле вы можете прочитать здесь, однако, не менее интересные события разворачивались и в социальных сетях во время самого матча.
Еще до начала футбола паблик «Брутальный футбол» предложил предугадать события грядущего матча.
Одной из первых на НСК «Олимпийский» пришла супруга Виталия Буяльского, отметившегося в воротах «Шахтера» в Суперкубке. Однако, в этот раз голом отметился совсем другой «динамовец», но об этом немного позже.
Воочию посмотреть принципиальное противостояние между «Динамо» и «Шахтером» пришел новичок киевлян Витор Буэно.
Легенда «бело-голубых» Олег Гусев, засветившийся в Инстаграме у жены еще одного «экс-динамовца»Анны Кравец, тоже смотрел матч с трибун.
За свой клуб переживал и травмированный игрок «Шахтера» Сергей Кривцов.
А еще в вип-ложе была замечена Виктория Хачериди, которая не уехала в Грецию.
Кстати, до начала матча Виктория Тотовицкая была уверена, что «Шахтер» - чемпион.
Ирина Морозюк нашла своего мужа на поле, чем и похвасталась в Инстаграм.
А вот Николай Шапаренко решил посмотреть футбол дома, назвав Вербича братом, после забитого гола.
Пиварич тоже тоже доволен голом киевлян.
Такой выпад в сторону ФФУ устроили фанаты киевлян.
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