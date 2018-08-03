Матч за Суперкубок Украины состоится во Львове

Президия Ассоциации футзала Украины приняла решение провести матч за Суперкубок во Львове. Об этом сообщаетЗаявки на проведение поединка между чемпионом страны херсонским «Продэксимом» и обладателем кубка львовской «Энергией» подали ассоциации футзала Сум и Львова. Из-за того, что предложение львовян было более акцентированным, решение было принято в их пользу.Таким образом, матч за Суперкубок Украины состоится 8 сентября во дворце спорта «Галичина». Начало в 13:00.Напомним, сезон чемпионата Украины пройдет по новому формату и стартует 17 сентября.