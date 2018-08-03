Матч за Суперкубок Украины состоится во Львове
Президия Ассоциации футзала Украины приняла решение провести матч за Суперкубок во Львове. Об этом сообщает официальный сайт АФУ.
Заявки на проведение поединка между чемпионом страны херсонским «Продэксимом» и обладателем кубка львовской «Энергией» подали ассоциации футзала Сум и Львова. Из-за того, что предложение львовян было более акцентированным, решение было принято в их пользу.
Таким образом, матч за Суперкубок Украины состоится 8 сентября во дворце спорта «Галичина». Начало в 13:00.
Напомним, сезон чемпионата Украины пройдет по новому формату и стартует 17 сентября.
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