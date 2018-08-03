Шевченко будет работать на итальянском телевидении

Главный тренер сборной Украинывскоре сможет дебютировать в роли футбольного эксперта, сообщаетНаставник «сине-желтых» будет работать в стриминговой компании «Dazn Online», которая покажет матчи Серии А, Серии Б, Примеры и Лиги 1. Также вместе с Шевченко будут работатьНапомним, Шевченко присутствовал на матче «Динамо» - «Шахтер».