Шевченко будет работать на итальянском телевидении
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вскоре сможет дебютировать в роли футбольного эксперта, сообщает La Presse.
Наставник «сине-желтых» будет работать в стриминговой компании «Dazn Online», которая покажет матчи Серии А, Серии Б, Примеры и Лиги 1. Также вместе с Шевченко будут работать Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Роберто Гвидолин и Роберто Краверо.
Напомним, Шевченко присутствовал на матче «Динамо» - «Шахтер».
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