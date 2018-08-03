Шевченко будет работать на итальянском телевидении
  • Спорт
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Шевченко будет работать на итальянском телевидении

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вскоре сможет дебютировать в роли футбольного эксперта, сообщает La Presse.

Наставник «сине-желтых» будет работать в стриминговой компании «Dazn Online», которая покажет матчи Серии А, Серии Б, Примеры и Лиги 1. Также вместе с Шевченко будут работать Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Роберто Гвидолин и Роберто Краверо.

Напомним, Шевченко присутствовал на матче «Динамо» - «Шахтер». 

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