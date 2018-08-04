Елизавета Воронько: «Я думала меня разыгрывают с титулом MVP»
Удивительно или нет, но последние четыре сезона в тройке лучших игроков чемпионата Украины неизменно оказывается вратарь ужгородских «Карпат». Трижды в топ-3 оказывалась Ирина Яблонская (два вторых места и одно третье), а в минувшем чемпионате MVP сезона была признана 18-летняя Елизавета Воронько, став номером один не только в клубе, но и в стране в целом.
Лиза, основная роль в «молодежке», дебют в национальной сборной и титул MVP – сезон удался?
- В общем-то, сезон-2017/2018 стал по-настоящему первым полноценным в «Карпатах». Поэтому его, безусловно, можно занести в актив. Ранее я находилась за спиной опытной Яблонской. Впрочем, это не мешало нашим отличным отношениям. Яблоня мне немало подсказывала, ее советы – мне пригодились в деле.
В чемпионате Украины ты дебютировала в 15-летнем возрасте. Премьеру помнишь?
Смутно. Выпустили на семиметровый, а отбила ли я его или нет – уже не вспомню. Понятно, что в таком возрасте в основном приходилось греть «банку». В официальных матчах на площадку подпускали либо на семь метров, либо в самых концовках.
Олимпийская чемпионка-1976 и чемпионка мира-1982 из Закарпатья – вратарь Нина Гецко (Лобова) начинала свой яркий гандбольный путь в качестве полевого игрока: «Однажды, во время одного из республиканских турниров в Берегово, я, казалось, изо всех сил бросила по воротам. Удар оказался очень слабим, и все же вратарь умудрилась пропустить мяч. Это был первый и последний гол, забитый мною в роли полевого игрока. Глядя на мои мучения, мой первый тренер Иосиф Зупко, и решился сменить амплуа. После того матча он предложил: «Нина, давай попробуем тебя в воротах...». Насколько я знаю, ты тоже первые шаги на площадке делала в роли полевого?
- Действительно в 8-9 лет меня пробовали на полусреднем, а также в линии. Это уже потом меня определили в ворота. При каких обстоятельствах? Эта страница истории уже покрыта пылью (улыбается).
Твой отец, Владимир Воронько, также был гандболистом. Но в 2010 году его не стало... Что тебя мотивировало продолжать оставаться в спорте?
- Мне тогда было полных 10 лет. Он ушел из жизни внезапно. Для нашей семьи – огромная потеря. И если мама – мой первый тренер, то папа – первый-первый. Я долго думала, возвращаться к тренировкам или нет. Вся тяжесть ситуации склоняла к тому, чтобы больше не заниматься гандболом. Огромную роль сыграла мама – именно благодаря ей я осталась в спорте.
Ты занималась в спорт-интернате в Скадовске. В каком возрасте переехала на Серебряную Землю?
- Восьмой класс я закончила в Скадовске, а девятый начала в Ужгороде. И хочу сразу сказать, что нисколько не жалею о переезде. Мне здесь нравится, я получила необходимый опыт.
Слышал, что в Ужгород ты оказалась благодаря Валерию Войналовичу, сделавшего себе имя как раз в Кривом Роге.
- Так и есть. Инициатором переезда стал Валерий Николаевич.
Судя по всему, далее было поступление в УжНУ?
- Да, сейчас учусь на втором курсе на факультете физического воспитания.
В ушедшем сезоне ты забросила гол в ворота «Реала» -- напомни, как записалась в бомбардиры.
- Вышло случайно. Подняла голову – ворота пустые, бросила. Когда мяч оказался в сетке, это стало для меня настолько неожиданным, словно феерия. Хотя я уже забрасывала от ворот до ворот. Открыла счет голам еще в прошлом сезоне (Причем дублем в ворота того же «Реала». – Прим. И.Г.).
В Ужгороде ты жила в общежитии с одной из самых сильных гандболисток, выступавших в Украине, Ириной Компаниец. После ее отъезда в словацкую «Ювенту» твои жилищные условия изменились?
- С Ирой мы дружим долго, все-таки она моя землячка. Регулярно списываемся, созваниваемся. Сейчас я живу вместе с новобранцем коллектива Кариной Байрак из Днепродзержинска.
Яблонская, Компаниец пробуют свои силы за рубежом. Какие мысли у тебя на этот счет?
- Будем откровенны – хотела бы уехать, но не сейчас. Когда ? Покажет время. Все-таки во многих зарубежных чемпионатах уровень повыше нашего, там можно поднять соответственно и свой. Но не будем спешить – сейчас я в «Карпатах», и хочу с моим клубом завоевать титул чемпиона Украины.
Кстати, свой первый зарубежный выезд помнишь?
Помню, что для меня он совершенно не был волнительным. Поехали с «Карпатами» на товарищеский турнир. То ли в Румынию, то ли в Венгрию.
Реакцию на вызов в национальную сборную, надеюсь, ты помнишь отчетливее?
- Конечно, я обрадовалась интересу со стороны главной команды страны. Ехала на сборы с мыслью познакомиться с атмосферой. Я даже не надеялась особо попасть в заявку, не то чтобы вообще выйти на площадку.
Твой дебют выпал на матч против Норвегии – пожалуй, сильнейшей команды мира. Кто тебя поднял со скамейки заменить Викторию Тимошенкову – тренирующий сборную президент ФГУ Андрей Мельник или числящийся главным тренером Борис Чижов?
- Ко мне подошел Валерий Николаевич и сказал: «Выходишь». Я так преживала, что эмоции просто зашкаливали. Признаюсь, я даже спрашивала себя, что делать, если отобью первый бросок? Сразу не получилось с сейвом, но чуть позже, когда отразила первый для себя бросок стало намного легче. Девочки поддерживали, это значительно добавляло уверенности.
А кто помог больше остальных влиться в коллектив?
- Выделить кого-то конкретно не смогу. В сборной нет разделения на старших и младших. Коллектив дружный, веселый.
Но не совсем весело завершилась отборочная кампания на чемпионат Европы – Украина впервые заняла четвертое, последнее место, проиграв два матча «карлику» Швейцарии. Что вам сказал тренерский штаб после поражения от Хорватии, в котором ты снова разделила игровое время, на этот раз с Юдит Балог?
- Попрощались мы на хорошей ноте. Нам пожелали удачи в своих клубах и сказали, что тренерский состав не меняется. Что касается следующих сборов, то конкретных дат или периода не называли: «В клубах вам сообщат, когда что-то будет известно».
В тренерском составе нет специалиста по работе с вратарями. Нужен ли он и кто проводил тренировки с голкиперами на сборах?
- Разумеется, такой специалист нужен и в сборной, и в клубе. Что касается национальной команды, то задания нам с Тимошенковой и Балог давал Валерий Войналович.
Отпуск у тебя оказался очень сжатым, ведь вы экспериментальным составом сборной слетали в Корею. Какая задача ставилась перед вами?
- Задача ставилась обкататься, наиграть связи. Товарищеский турнир оказался полезным, сыграли четыре игры. Впечатления от Кореи? Что сказать – красивая страна, уровень жизни на три-четыре головы выше, чем у нас. Ну а отпуск у меня действительно вышел коротким – 10-12 дней. Хотелось бы чуточку больше.
Ты уже готовишься к старту 28-го чемпионата Украины в составе «Карпат». На когда намечен старт?
- Сами еще не знаем. Ни расписания, ни календаря пока нет. Надеемся, к середине августа будем знать больше.
В конце прошлого сезона ты получила приз «Лучшему игроку чемпионата Украины». Как отнеслась к признанию – удивилась или надеялась оказаться среди лучших?
- Очень удивилась! Более того, сначала подумала, что подружки по команде меня просто разыгрывают. Затем все начали подходить, поздравлять вполне серьезно. Окончательно уже поверила, когда получал приз.
Он с тобой в Ужгороде?
- Нет, оставила маме, в Кривом Роге.
Твоя мама продолжает работать тренером?
- Да, она – директор спортивной школы в одном из сельских районов Кривбасса.
Традиционный вопрос – можешь назвать свой вариант тройки лучших игроков чемпионата-2017/2018?
Ирина Компаниец («Карпаты»), Наталья Воловник («Галычанка»), Татьяна Чернявская («Днепрянка»).
Лиза, давай попробуем «по принципу Дудя» провести небольшой блиц. Кстати, тебе что-то говорит имя Юрий Дудь?
- Нет, а это кто?
Интервьюер, поначалу – исключительно спортивный, а ныне широкоформатный, став одним из самых известных, благодаря проекту на YouTube. Итак, поехали – топ-3 вратаря среди женщин?
- Катрин Лунде, Маисса Пессоа и Инна Суслина.
А среди мужчин?
- Арпад Штербик, Андреас Вольфф и опытный вратарь из «ПСЖ»... Теьрри Омейер.
Топ-3 личности, олицетворяющие украинский гандбол.
- Назову четырех: Леонид Ратнер, Виталий Нат, Зинаида и Игорь Турчин.
Топ-3 лучших спортсмена Украины сегодня.
- Александр Усик, Ольга Харлан и Василий Ломаченко.
Топ-3 сайта, которые ты посещаешь чаще всего.
- Первый: EHFTV (eurohandball.com) – сайт Европейской федерации гандбола, где я часто смотрю игры. Второй: он-лайн кинотеатры. Третий: facebook.
Кем себя видит Елизавета Воронько в 2023 году?
- Вижу себя в хорошем зарубежном клубе, возможно, не в топовом. Например, в Венгрии или Румынии. А вот в семье пока себя не вижу даже через пять лет...
Игорь ГРАЧЕВ, XSPORT.ua
Визитка
Елизавета Воронько родилась 17 августа 1999 года в Кривом Роге. Амплуа – вратарь. Рост – 192 см, вес – 88 кг. Первый тренер – Мария Николаевна Воронько (мама).
Игрок национальной сборной Украины (2 официальных матча). Участник отборочных турниров в составе молодежной сборной Украины.
Лучший игрок чемпионата Украины сезона-2017/2018.
Четырехкратный вице-чемпион Украины в составе клуба «Карпаты» (Ужгород):
2014/2015: 28 матчей
2015/2016: 32 матча
2016/2017: 26 матчей (2 гола)
2017/2018: 26 матчей (1 гол)
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