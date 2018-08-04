Елизавета Воронько: «Я думала меня разыгрывают с титулом MVP»

Удивительно или нет, но последние четыре сезона в тройке лучших игроков чемпионата Украины неизменно оказывается вратарь ужгородских «Карпат». Трижды в топ-3 оказывалась Ирина Яблонская (два вторых места и одно третье), а в минувшем чемпионате MVP сезона была признана 18-летняя Елизавета Воронько, став номером один не только в клубе, но и в стране в целом.- В общем-то, сезон-2017/2018 стал по-настоящему первым полноценным в «Карпатах». Поэтому его, безусловно, можно занести в актив. Ранее я находилась за спиной опытной Яблонской. Впрочем, это не мешало нашим отличным отношениям. Яблоня мне немало подсказывала, ее советы – мне пригодились в деле.Смутно. Выпустили на семиметровый, а отбила ли я его или нет – уже не вспомню. Понятно, что в таком возрасте в основном приходилось греть «банку». В официальных матчах на площадку подпускали либо на семь метров, либо в самых концовках.- Действительно в 8-9 лет меня пробовали на полусреднем, а также в линии. Это уже потом меня определили в ворота. При каких обстоятельствах? Эта страница истории уже покрыта пылью (улыбается).- Мне тогда было полных 10 лет. Он ушел из жизни внезапно. Для нашей семьи – огромная потеря. И если мама – мой первый тренер, то папа – первый-первый. Я долго думала, возвращаться к тренировкам или нет. Вся тяжесть ситуации склоняла к тому, чтобы больше не заниматься гандболом. Огромную роль сыграла мама – именно благодаря ей я осталась в спорте.- Восьмой класс я закончила в Скадовске, а девятый начала в Ужгороде. И хочу сразу сказать, что нисколько не жалею о переезде. Мне здесь нравится, я получила необходимый опыт.- Так и есть. Инициатором переезда стал Валерий Николаевич.- Да, сейчас учусь на втором курсе на факультете физического воспитания.- Вышло случайно. Подняла голову – ворота пустые, бросила. Когда мяч оказался в сетке, это стало для меня настолько неожиданным, словно феерия. Хотя я уже забрасывала от ворот до ворот. Открыла счет голам еще в прошлом сезоне (Причем дублем в ворота того же «Реала». – Прим. И.Г.).- С Ирой мы дружим долго, все-таки она моя землячка. Регулярно списываемся, созваниваемся. Сейчас я живу вместе с новобранцем коллектива Кариной Байрак из Днепродзержинска.- Будем откровенны – хотела бы уехать, но не сейчас. Когда ? Покажет время. Все-таки во многих зарубежных чемпионатах уровень повыше нашего, там можно поднять соответственно и свой. Но не будем спешить – сейчас я в «Карпатах», и хочу с моим клубом завоевать титул чемпиона Украины.Помню, что для меня он совершенно не был волнительным. Поехали с «Карпатами» на товарищеский турнир. То ли в Румынию, то ли в Венгрию.- Конечно, я обрадовалась интересу со стороны главной команды страны. Ехала на сборы с мыслью познакомиться с атмосферой. Я даже не надеялась особо попасть в заявку, не то чтобы вообще выйти на площадку.- Ко мне подошел Валерий Николаевич и сказал: «Выходишь». Я так преживала, что эмоции просто зашкаливали. Признаюсь, я даже спрашивала себя, что делать, если отобью первый бросок? Сразу не получилось с сейвом, но чуть позже, когда отразила первый для себя бросок стало намного легче. Девочки поддерживали, это значительно добавляло уверенности.- Выделить кого-то конкретно не смогу. В сборной нет разделения на старших и младших. Коллектив дружный, веселый.- Попрощались мы на хорошей ноте. Нам пожелали удачи в своих клубах и сказали, что тренерский состав не меняется. Что касается следующих сборов, то конкретных дат или периода не называли: «В клубах вам сообщат, когда что-то будет известно».- Разумеется, такой специалист нужен и в сборной, и в клубе. Что касается национальной команды, то задания нам с Тимошенковой и Балог давал Валерий Войналович.- Задача ставилась обкататься, наиграть связи. Товарищеский турнир оказался полезным, сыграли четыре игры. Впечатления от Кореи? Что сказать – красивая страна, уровень жизни на три-четыре головы выше, чем у нас. Ну а отпуск у меня действительно вышел коротким – 10-12 дней. Хотелось бы чуточку больше.- Сами еще не знаем. Ни расписания, ни календаря пока нет. Надеемся, к середине августа будем знать больше.- Очень удивилась! Более того, сначала подумала, что подружки по команде меня просто разыгрывают. Затем все начали подходить, поздравлять вполне серьезно. Окончательно уже поверила, когда получал приз.- Нет, оставила маме, в Кривом Роге.- Да, она – директор спортивной школы в одном из сельских районов Кривбасса.Ирина Компаниец («Карпаты»), Наталья Воловник («Галычанка»), Татьяна Чернявская («Днепрянка»).- Нет, а это кто?- Катрин Лунде, Маисса Пессоа и Инна Суслина.- Арпад Штербик, Андреас Вольфф и опытный вратарь из «ПСЖ»... Теьрри Омейер.- Назову четырех: Леонид Ратнер, Виталий Нат, Зинаида и Игорь Турчин.- Александр Усик, Ольга Харлан и Василий Ломаченко.- Первый: EHFTV (eurohandball.com) – сайт Европейской федерации гандбола, где я часто смотрю игры. Второй: он-лайн кинотеатры. Третий: facebook.- Вижу себя в хорошем зарубежном клубе, возможно, не в топовом. Например, в Венгрии или Румынии. А вот в семье пока себя не вижу даже через пять лет...Елизавета Воронько родилась 17 августа 1999 года в Кривом Роге. Амплуа – вратарь. Рост – 192 см, вес – 88 кг. Первый тренер – Мария Николаевна Воронько (мама).Игрок национальной сборной Украины (2 официальных матча). Участник отборочных турниров в составе молодежной сборной Украины.Лучший игрок чемпионата Украины сезона-2017/2018.Четырехкратный вице-чемпион Украины в составе клуба «Карпаты» (Ужгород):2014/2015: 28 матчей2015/2016: 32 матча2016/2017: 26 матчей (2 гола)2017/2018: 26 матчей (1 гол)