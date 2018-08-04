Елизавета Воронько: «Я думала меня разыгрывают с титулом MVP»
  • Спорт
  • Опубликовал: Луненок Елена

Елизавета Воронько: «Я думала меня разыгрывают с титулом MVP»

Удивительно или нет, но последние четыре сезона в тройке лучших игроков чемпионата Украины неизменно оказывается вратарь ужгородских «Карпат». Трижды в топ-3 оказывалась Ирина Яблонская (два вторых места и одно третье), а в минувшем чемпионате MVP сезона была признана 18-летняя Елизавета Воронько, став номером один не только в клубе, но и в стране в целом.

Лиза, основная роль в «молодежке», дебют в национальной сборной и титул MVP – сезон удался?

- В общем-то, сезон-2017/2018 стал по-настоящему первым полноценным в «Карпатах». Поэтому его, безусловно, можно занести в актив. Ранее я находилась за спиной опытной Яблонской. Впрочем, это не мешало нашим отличным отношениям. Яблоня мне немало подсказывала, ее советы – мне пригодились в деле.

В чемпионате Украины ты дебютировала в 15-летнем возрасте. Премьеру помнишь?

Смутно. Выпустили на семиметровый, а отбила ли я его или нет – уже не вспомню. Понятно, что в таком возрасте в основном приходилось греть «банку». В официальных матчах на площадку подпускали либо на семь метров, либо в самых концовках.

Олимпийская чемпионка-1976 и чемпионка мира-1982 из Закарпатья – вратарь Нина Гецко (Лобова) начинала свой яркий гандбольный путь в качестве полевого игрока: «Однажды, во время одного из республиканских турниров в Берегово, я, казалось, изо всех сил бросила по воротам. Удар оказался очень слабим, и все же вратарь умудрилась пропустить мяч. Это был первый и последний гол, забитый мною в роли полевого игрока. Глядя на мои мучения, мой первый тренер Иосиф Зупко, и решился сменить амплуа. После того матча он предложил: «Нина, давай попробуем тебя в воротах...». Насколько я знаю, ты тоже первые шаги на площадке делала в роли полевого?

- Действительно в 8-9 лет меня пробовали на полусреднем, а также в линии. Это уже потом меня определили в ворота. При каких обстоятельствах? Эта страница истории уже покрыта пылью (улыбается).

Твой отец, Владимир Воронько, также был гандболистом. Но в 2010 году его не стало... Что тебя мотивировало продолжать оставаться в спорте?

- Мне тогда было полных 10 лет. Он ушел из жизни внезапно. Для нашей семьи – огромная потеря. И если мама – мой первый тренер, то папа – первый-первый. Я долго думала, возвращаться к тренировкам или нет. Вся тяжесть ситуации склоняла к тому, чтобы больше не заниматься гандболом. Огромную роль сыграла мама – именно благодаря ей я осталась в спорте.

Ты занималась в спорт-интернате в Скадовске. В каком возрасте переехала на Серебряную Землю?

- Восьмой класс я закончила в Скадовске, а девятый начала в Ужгороде. И хочу сразу сказать, что нисколько не жалею о переезде. Мне здесь нравится, я получила необходимый опыт.

Слышал, что в Ужгород ты оказалась благодаря Валерию Войналовичу, сделавшего себе имя как раз в Кривом Роге.

- Так и есть. Инициатором переезда стал Валерий Николаевич.

Судя по всему, далее было поступление в УжНУ?

- Да, сейчас учусь на втором курсе на факультете физического воспитания.

В ушедшем сезоне ты забросила гол в ворота «Реала» -- напомни, как записалась в бомбардиры.

- Вышло случайно. Подняла голову – ворота пустые, бросила. Когда мяч оказался в сетке, это стало для меня настолько неожиданным, словно феерия. Хотя я уже забрасывала от ворот до ворот. Открыла счет голам еще в прошлом сезоне (Причем дублем в ворота того же «Реала». – Прим. И.Г.).

В Ужгороде ты жила в общежитии с одной из самых сильных гандболисток, выступавших в Украине, Ириной Компаниец. После ее отъезда в словацкую «Ювенту» твои жилищные условия изменились?

- С Ирой мы дружим долго, все-таки она моя землячка. Регулярно списываемся, созваниваемся. Сейчас я живу вместе с новобранцем коллектива Кариной Байрак из Днепродзержинска.

Яблонская, Компаниец пробуют свои силы за рубежом. Какие мысли у тебя на этот счет?

- Будем откровенны – хотела бы уехать, но не сейчас. Когда ? Покажет время. Все-таки во многих зарубежных чемпионатах уровень повыше нашего, там можно поднять соответственно и свой. Но не будем спешить – сейчас я в «Карпатах», и хочу с моим клубом завоевать титул чемпиона Украины.

Кстати, свой первый зарубежный выезд помнишь?

Помню, что для меня он совершенно не был волнительным. Поехали с «Карпатами» на товарищеский турнир. То ли в Румынию, то ли в Венгрию.

Реакцию на вызов в национальную сборную, надеюсь, ты помнишь отчетливее?

- Конечно, я обрадовалась интересу со стороны главной команды страны. Ехала на сборы с мыслью познакомиться с атмосферой. Я даже не надеялась особо попасть в заявку, не то чтобы вообще выйти на площадку.

Твой дебют выпал на матч против Норвегии – пожалуй, сильнейшей команды мира. Кто тебя поднял со скамейки заменить Викторию Тимошенкову – тренирующий сборную президент ФГУ Андрей Мельник или числящийся главным тренером Борис Чижов?

- Ко мне подошел Валерий Николаевич и сказал: «Выходишь». Я так преживала, что эмоции просто зашкаливали. Признаюсь, я даже спрашивала себя, что делать, если отобью первый бросок? Сразу не получилось с сейвом, но чуть позже, когда отразила первый для себя бросок стало намного легче. Девочки поддерживали, это значительно добавляло уверенности.

А кто помог больше остальных влиться в коллектив?

- Выделить кого-то конкретно не смогу. В сборной нет разделения на старших и младших. Коллектив дружный, веселый.

Но не совсем весело завершилась отборочная кампания на чемпионат Европы – Украина впервые заняла четвертое, последнее место, проиграв два матча «карлику» Швейцарии. Что вам сказал тренерский штаб после поражения от Хорватии, в котором ты снова разделила игровое время, на этот раз с Юдит Балог?

- Попрощались мы на хорошей ноте. Нам пожелали удачи в своих клубах и сказали, что тренерский состав не меняется. Что касается следующих сборов, то конкретных дат или периода не называли: «В клубах вам сообщат, когда что-то будет известно».

В тренерском составе нет специалиста по работе с вратарями. Нужен ли он и кто проводил тренировки с голкиперами на сборах?

- Разумеется, такой специалист нужен и в сборной, и в клубе. Что касается национальной команды, то задания нам с Тимошенковой и Балог давал Валерий Войналович.

Отпуск у тебя оказался очень сжатым, ведь вы экспериментальным составом сборной слетали в Корею. Какая задача ставилась перед вами?

- Задача ставилась обкататься, наиграть связи. Товарищеский турнир оказался полезным, сыграли четыре игры. Впечатления от Кореи? Что сказать – красивая страна, уровень жизни на три-четыре головы выше, чем у нас. Ну а отпуск у меня действительно вышел коротким – 10-12 дней. Хотелось бы чуточку больше.

Ты уже готовишься к старту 28-го чемпионата Украины в составе «Карпат». На когда намечен старт?

- Сами еще не знаем. Ни расписания, ни календаря пока нет. Надеемся, к середине августа будем знать больше.

В конце прошлого сезона ты получила приз «Лучшему игроку чемпионата Украины». Как отнеслась к признанию – удивилась или надеялась оказаться среди лучших?

- Очень удивилась! Более того, сначала подумала, что подружки по команде меня просто разыгрывают. Затем все начали подходить, поздравлять вполне серьезно. Окончательно уже поверила, когда получал приз.

Он с тобой в Ужгороде?

- Нет, оставила маме, в Кривом Роге.

Твоя мама продолжает работать тренером?

- Да, она – директор спортивной школы в одном из сельских районов Кривбасса.

Традиционный вопрос – можешь назвать свой вариант тройки лучших игроков чемпионата-2017/2018?

Ирина Компаниец («Карпаты»), Наталья Воловник («Галычанка»), Татьяна Чернявская («Днепрянка»).

Лиза, давай попробуем «по принципу Дудя» провести небольшой блиц. Кстати, тебе что-то говорит имя Юрий Дудь?

- Нет, а это кто?

Интервьюер, поначалу – исключительно спортивный, а ныне широкоформатный, став одним из самых известных, благодаря проекту на YouTube. Итак, поехали – топ-3 вратаря среди женщин?

- Катрин Лунде, Маисса Пессоа и Инна Суслина.

А среди мужчин?

- Арпад Штербик, Андреас Вольфф и опытный вратарь из «ПСЖ»... Теьрри Омейер.

Топ-3 личности, олицетворяющие украинский гандбол.

- Назову четырех: Леонид Ратнер, Виталий Нат, Зинаида и Игорь Турчин.

Топ-3 лучших спортсмена Украины сегодня.

- Александр Усик, Ольга Харлан и Василий Ломаченко.

Топ-3 сайта, которые ты посещаешь чаще всего.

- Первый: EHFTV (eurohandball.com) – сайт Европейской федерации гандбола, где я часто смотрю игры. Второй: он-лайн кинотеатры. Третий: facebook.

Кем себя видит Елизавета Воронько в 2023 году?

- Вижу себя в хорошем зарубежном клубе, возможно, не в топовом. Например, в Венгрии или Румынии. А вот в семье пока себя не вижу даже через пять лет...

Игорь ГРАЧЕВ, XSPORT.ua

Визитка

Елизавета Воронько родилась 17 августа 1999 года в Кривом Роге. Амплуа – вратарь. Рост – 192 см, вес – 88 кг. Первый тренер – Мария Николаевна Воронько (мама).

Игрок национальной сборной Украины (2 официальных матча). Участник отборочных турниров в составе молодежной сборной Украины.

Лучший игрок чемпионата Украины сезона-2017/2018.

Четырехкратный вице-чемпион Украины в составе клуба «Карпаты» (Ужгород):

2014/2015: 28 матчей

2015/2016: 32 матча

2016/2017: 26 матчей (2 гола)

2017/2018: 26 матчей (1 гол)

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