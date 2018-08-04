«Заря» и «Черноморец» не определили сильнейшего в Запорожье (видео)

Луганская «Заря» и одесский «Черноморец» сыграли вничью в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги (1:1) - впервые в новом сезоне национального первенства.Счет открыли луганчане, новичок клубаотличился на 23 минуте матча. Во втором тайме одесситы отыгрались благодаря прекрасному исполнению штрафного полузащитником «Черноморца»Голы: Рафаэль (23) – Савченко (59)Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Арвеладзе (Харатин, 54) — Караваев, Силас, Хомченовский (Кабаев, 63) — Рафаэль (Леднев, 80)Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин (Ярмоленко, 84) — Савченко (Карноза, 90), Смирнов — Татарков (Леонов, 82), Бабенко, Чорний — ШтогринПредупреждения: Чеберко — ГрачевНапомним, «Заря» стартует в квалификации Лиги Европы уже на следующей неделе.