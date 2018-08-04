Экс-защитник «Динамо» перебрался в MLS

Экс-защитник киевского «Динамо» и бразильского «Интернасьоналя»стал игроком «Лос-Анджелеса», сообщаетСообщается, что 31-летний правый защитник будет выступать за американский клуб на правах аренды, соглашение подписано на один сезон.Напомним, Данило Силва выступал за киевский клуб с 2010 по 2017 года и успел провести в футболке «Динамо» 154 матча во внутреннем первенстве.В это трансферное окно «Динамо» подписало другого бразильского флангового защитника –